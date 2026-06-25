El senador de Morena Enrique Inzunza reapareció este jueves 25 de junio en una sesión virtual de la Comisión de Justicia del Senado, tras 57 días de ausencia.

Desde el 29 de abril de 2026 no había participado en ninguna sesión, presencial ni virtual, luego de ser señalado por una Corte en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Su regreso ocurre en medio del análisis de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, tras semanas de especulación sobre su paradero político.

🗳️📌 SENADOR ACUSADO POR VÍNCULOS CON EL NARCO SE "PRESENTA" A TRABAJAR... +50 DÍAS DESPUÉS



Enrique Inzunza reapareció en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado.



Pero lo hizo en calidad de "home office".



Y lo hace después de más de 50 días sin presentarse a trabajar… pic.twitter.com/raXp22AZEz — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 25, 2026

Inzunza aparece en sesión virtual del Senado tras 57 días de ausencia

Enrique Inzunza participó en la sesión de la Comisión de Justicia del Senado del 25 de junio, primera vez en 57 días de ausencia tanto presencial como virtualmente.

El pasado lunes 22 de junio el senador debía participar en la Comisión de Derechos Humanos, de la que forma parte; sin embargo, no se presentó ni se conectó a la sesión.

Cabe señalar que la última vez que el senador fue visto en la Cámara de Senadores fue el pasado 29 de abril, día en el que fue señalado Enrique Inzunza junto con Rubén Rocha Moya de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Inzunza pidió licencia al Senado por menos de un día; no había asistido a ninguna sesión

Un mes después de haber sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado junto con 9 funcionarios de Sinaloa más, Enrique Inzunza solicitó una licencia de su cargo que duró pocas horas.

De acuerdo con el registro, Inzunza solicitó licencia por tiempo definido el pasado 28 de mayo y concluyó un día después.

Sin embargo, ni antes ni después de esta licencia se había presentado a la Cámara de Senadores de manera presencial ni virtual a las sesiones hasta este jueves 25 de junio.