Alito Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se le prohibiera referirse a Morena como “narcopartido”.

El dirigente del PRI pidió que se les retire la visa y se les impongan sanciones económicas, acusándolos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, Alejandro Moreno adelantó que también llevará la denuncia ante la ONU, la OEA y la CIDH, asegurando que el INE actúa en contra de la oposición.

Alito Moreno pide a Estados Unidos quitar la visa a 3 consejeros del INE

Alejandro Moreno pidió que Departamento de Estado de Estados Unidos imponga sanciones económicas y les retire la visa a tres consejeros del INE por “graves violaciones a derechos humanos y corrupción”. Estos son:

El político campechano recordó el antecedente en el que Estados Unidos le retiró la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes por represión contra opositores políticos.

En julio de 2025, Estados Unidos le retiró la visa a Alexandre de Moraes, por lo que pide volver a usar la medida ante conductas contra la libertad de expresión.

Alito Moreno va por más denuncias contra consejeros del INE

Alito Moreno recordó que también tiene pensado presentar la denuncia ante:

ONU

OEA

CIDH

Alito Moreno aseguró que el INE ha tomado decisiones que afecta directamente a la oposición y que esta aliado con el gobierno.

El dirigente del PRI dijo que todo lo que dañe y destruya al régimen democrático debe ser sancionado.