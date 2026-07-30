Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró el respaldo de su partido a Enrique Inzunza, así como su permanencia en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier manifestó que Enrique Inzunza se mantendrá en funciones legislativas como lo estipula la Constitución Política, pues fue electo mediante un proceso electoral legítimo.

Ignacio Mier confirma que Enrique Inzunza continuará en el Senado

Ignacio Mier destacó que el ejercicio del cargo que ejerce Enrique Inzunza en el Senado, es una responsabilidad institucional que se debe respetar mientras no existan causales legales debidamente acreditadas por las autoridades competentes.

Lo anterior, luego de que el senador de Morena fuera acusado formalmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado en Sinaloa.

El senador Enrique Inzunza durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Mier aseveró que no existe actualmente ninguna sentencia ni requerimiento judicial que faculte a la Mesa Directiva para actuar de forma unilateral en contra del senador Inzunza.

Y refirió que, hasta el momento, las autoridades no han aportado elementos probatorios que justifiquen el inicio de un procedimiento legal que derive en una solicitud de licencia para Enrique Inzunza.

Por ello, manifestó que Inzunza se mantendrá en funciones en la Cámara de Senadores, afirmando que sus ausencias a las reuniones de la Comisión Permanente que integra se debe a una “estrategia” de Morena.

Esta medida institucional busca proteger la estabilidad política de Morena, evitando que factores externos interfieran con la organización estratégica de la bancada.