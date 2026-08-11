Ariadna Montiel acusó a Alejandro “Alito” Moreno de buscar protección en Estados Unidos para evadir las investigaciones en su contra por corrupción.

“Las eternas visitas de Alito Moreno a Estados Unidos para querer cubrirse de impunidad versus todas sus actividades fuera de la ley, no solo de ahora sino de siempre” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel acusa a Alito Moreno de buscar protección en Estados Unidos (Tomada de video)

Durante una conferencia, la presidenta nacional de Morena exhibió las visitas del dirigente priista a congresistas y organismos estadounidenses, calificándolas como intentos de disfrazar la impunidad bajo el argumento de persecución política.

En ese sentido, Ariadna Montiel recordó las denuncias por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos que enfrenta Alejandro Moreno, y advirtió que ninguna gestión internacional sustituye la voluntad soberana del pueblo mexicano.

Ariadna Montiel acusa que Alito Moreno busca protección en Estados Unidos

Este martes 11 de agosto, Ariadna Montiel cuestionó las constantes visitas de Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, a Estados Unidos y acusó que solo busca protección.

Ariadna Montiel criticó severamente las gestiones internacionales de Alejandro Moreno calificándolas como un intento desesperado por evadir la justicia mexicana.

La funcionaria sostiene que acudir a organismos extranjeros no es un acto de defensa democrática, sino una estrategia para disfrazar la impunidady proteger privilegios políticos del pasado.

Ariadna Montiel expuso que Moreno ha realizado al menos tres visitas clave a Estados Unidos:

Febrero: Se reunió con congresistas estadounidenses para afirmar que México debe “acabar con los narcopolíticos de Morena”. Mayo: Acudió al Capitolio y entregó documentos a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro. En esta ocasión, solicitó que el partido Morena fuera declarado una “asociación terrorista” y exigió la extradición de funcionarios de Sinaloa. Agosto: Denunció ante instancias de ese país a tres consejeros del INE, luego de que estos ordenaran retirar propaganda del PRI que usaba términos como “narcogobierno” y “cártel de Morena”

Ariadna Montiel exhibió las denuncias a las que se ha enfrentado Alito Moreno:

Enriquecimiento ilícito (2022): La Fiscalía de Campeche presentó acusaciones formales por este delito y promovió la primera solicitud para retirarle el fuero constitucional.

Desvío de recursos (julio de 2025): Se le señala por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.

Nuevas pruebas (abril de 2026): Se entregaron elementos adicionales a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde el expediente sigue bajo análisis para determinar su posible desafuero, proceso que se prevé retomar en septiembre de 2026

Ariadna Montiel acusa a Alito Moreno de buscar protección en Estados Unidos (Tomada de video)

La presidenta nacional de Morena puntualizó que Alito Moreno solo busca protección de Estados Unidos ante las investigaciones en su contra por actos de corrupción.

“Detrás de sus acusaciones en Washington está de fondo las denuncias y las investigaciones hacia sus actos de corrupción en el tiempo en el que fue gobernador del estado de Campeche. Son traidores a la patria que buscan impunidad ante sus actos de corrupción y con ello buscan la intervención extranjera” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel acusa a Alito Moreno de buscar protección en Estados Unidos (Tomada de video)

Ariadna Montiel se posiciona ante las recurrentes visitas de Alito Moreno a Estados Unidos

Durante su conferencia, Ariadna Montiel leyó un posicionamiento sobre las visitas recurrentes de Alito Moreno a Estados Unidos.

Sostiene que Moreno utiliza estos viajes para presentarse como un “perseguido político” con el fin de evitar investigaciones judiciales.

“Cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno intenta presentarse como perseguido político. Es una vieja práctica del régimen de privilegios, confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad de soberanía democrática” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Pero considera que no está defendiendo la libertad, sino el “privilegio de no rendir cuentas”, intentando disfrazar la impunidad como soberanía democrática.

“No está defendiendo la libertad; está defendiendo el privilegio de no rendir cuentas” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Calificó de hipócrita el hecho de que Moreno pida a un gobierno extranjero actuar contra consejeros del INE, cuando había señalado que ha esta institución no debía de tocarse.

Señaló que al carecer de respaldo entre quienes dice representar, Alito Moreno busca en el exterior la fuerza que ya no tiene en México.

“La hipocresía queda todavía más expuesta cuando Alejandro Moreno acude a pedir que un gobierno extranjero actúe contra consejeras y consejeros del INE. Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo; un dirigente sin autoridad moral busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Las visitas son vistas como un acto de “entreguismo”, recordándole que México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia.

Afirmó que la legitimidad la otorga el pueblo mexicano y no las instancias extranjeras, acusándolo de priorizar un régimen de corrupción sobre el interés nacional.

“México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia. La legitimidad la otorga el pueblo, no las instancias extranjeras. Su entreguismo termina por exhibir lo que él y su partido siempre representaron: nunca defendieron el interés de México, sino el régimen de corrupción y privilegios del que se beneficiaron. No buscan justicia fuera del país; buscan protección para conservar los privilegios que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

El posicionamiento sugiere que la multiplicación de viajes y denuncias en el extranjero revela el “nerviosismo” de Moreno ante el avance de las investigaciones en su contra y la cercanía del fin de su fuero parlamentario.

“Una carta entregada fuera del país no convierte sus acusaciones en verdad. La multiplicación de viajes, denuncias y amenazas revela el nerviosismo de quien sabe que las investigaciones avanzan, que el fuero tarde o temprano termina y que deberá responder ante la justicia” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Argumentó que Alito Moreno busca protección externa para conservar privilegios que la ciudadanía ya no tolera.

“También es facciosa la interpretación que pretende hacer del artículo 61 constitucional. Esa disposición protege la libertad de las y los legisladores para ejercer su función parlamentaria; no convierte las cuentas del PRI en una extensión de la tribuna ni ampara la imputación de delitos sin sustento” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel destacó que el PRI usaba las reglas contra sus adversarios y ahora quieren calificarlas de dictadura.

“Cuando esas reglas se aplicaban contra sus adversarios las llamaban legalidad; ahora, cuando alcanzan a su dirigencia las califican de dictadura. Esa es la verdadera contradicción: diseñaron las reglas para controlar a los demás y ahora pretenden desconocerlas para protegerse a sí mismos” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Destacó que al PRI no le molesta la ley, sino que ahora se les esté aplicando a ellos cuando antes contaban con beneficios y sus actos quedaban impunes.

“No les molesta la ley; les molesta que la ley también se les aplique. El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes, no detiene investigaciones ni vuelve intocable a nadie. En la transformación de la vida pública no habrá culpables fabricados, pero tampoco inocentes decretados desde una dirigencia partidista” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel dejó en claro que quién tenga que responder, deberá de responder sin importar apellido o cargo político.

“Quien tenga responsabilidades deberá responder, sin importar su apellido, su cargo o sus vínculos. El pueblo de México ya conoció al PRI, padeció sus abusos y juzgó su historia en las urnas. Le retiro su confianza porque se cansó de la corrupción, de los privilegios y de quienes confundieron el poder público con patrimonio personal” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Enfatizó que ninguna denuncia o propaganda en el extranjero tiene validez frente a la “voluntad soberana del pueblo”, la cual ya emitió una “sentencia política” al retirarle su respaldo en las urnas debido a los abusos y la corrupción atribuidos a su partido.