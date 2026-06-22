El senador de Morena, Enrique Inzunza, sigue sin sumarse a las actividades del Senado a pesar de que estaba convocado a una sesión virtual.

Enrique Inzunza estaba citado a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la cual estaba programada para este 22 de junio a las 10:00 horas, pero aún así no se conectó.

Durante el pase de lista en la reunión mixta, virtual y presencial, de este 22 de junio no se le vio conectado.

Desde el 29 de abril, que desapareció del ojo público, hoy el senador @InzunzaCazarez tenía su primera cita de sesión a distancia en una reunión de comisiones del @senadomexicano



Y no estuvo.



A ver si después aparece una firma de votación en la Comisión de Derechos Humanos,… pic.twitter.com/73IZH48BtL — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 22, 2026

Enrique Inzunza ya va para 2 meses ausente del Senado

El senador Enrique Inzunza se ausentó del Senado desde el 29 de abril pasado cuando el gobierno de Estados Unidos pidió su detención confines de extradición.

La petición se dio mediante una lista de 10 nombres, entre ellos el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Aunque está por cumplir dos meses ausente de su trabajo, dijo recientemente que seguirá siendo senador hasta 2030.

Enrique Inzunza sigue sin presentarse al Senado para evitar ataques políticos

Enrique Inzunza dijo desde los primeros días de sus ausencia que no se iba a presentar al Senado para evitar ataques políticos de la oposición.

Aunque Enrique Inzunza pidió licencia al Senado a finales de mayo 2026, lo hizo solo por dos días para que su suplente, Omar Alejandro López Campos, votara favor de la reforma electoral que pasa las elecciones judiciales a 2028.