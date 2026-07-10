El senador Enrique Inzunza reapareció en redes sociales este viernes 10 de julio luego de varias semanas de tensión por los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, Enrique Inzunza compartió una reflexión del escritor, jurista y político Ignacio Manuel Altamirano, y aseguró que “cada página de la historia de México es una lección de civismo”.

Enrique Inzunza reaparece con reflexión de Ignacio Manuel Altamirano (Captura de pantalla)

Enrique Inzunza reaparece en redes con reflexión de Ignacio Manuel Altamirano

Enrique Inzunza publicó una fotografía leyendo “Discursos y brindis” de Ignacio Manuel Altamirano y aprovechó para hacer una reflexión sobre cómo los más humildes pueden llegar a triunfar y beneficiar al pueblo.

El senador de Morena destacó que Ignacio Manuel Altamirano, a pesar de su origen humilde y de aprender castellano en la adolescencia, se convirtió en una figura central de la literatura y la política nacional.

“Altamirano, que aprendió el castellano entrado en la adolescencia, llegó a escribir, según Gutiérrez Nájera, ‘casi todas las obras buenas de nuestras dos últimas generaciones literarias’.” Enrique Inzunza

Ignacio Manuel Altamirano fue un destacado escritor, periodista, abogado, militar y político mexicano, que dejó un gran legado literario, impulsó la educación pública e hizo carrera jurídica.

Enrique Inzunza reaparece con reflexión de Ignacio Manuel Altamirano (GobMX)

Hasta el momento, Enrique Inzunza ha mantenido sus publicaciones en redes lejos de la información o posicionamientos políticos sobre la situación que enfrenta ante el gobierno de Estados Unidos.