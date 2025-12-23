PRI le abre las puertas a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas, aunque aseguran que cuentan con candidatos muy fuertes.

En medio de la incertidumbre por si Saúl Monreal será candidato a gobernador por Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le abre sus puertas.

PRI dispuesto a incorporar a sus filas a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, le abrió la puerta a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas.

Durante una conversación Alejandro Moreno Cárdenas no descartó la posibilidad de sumar a Saúl Monreal para que busque candidatura a la gubernatura.

El PRI podría cobijar a Saúl Monreal en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la política.

“Si se quieren venir a sumar y a trabajar, adelante. Es nuestro compañero Senador, trabaja junto con nosotros en muchas cosas, pero en el PRI tenemos una gran baraja, tenemos grandes candidatos y candidatas” Alejandro Moreno Cárdenas

Pese a que no descartan sumar a Saúl Monreal, Alejandro Moreno Cárdenas resaltó que en el PRI cuentan con candidatos fuertes, por lo que no necesitan buscar a fuera.

Sin embargo, Alejandro Moreno Cárdenas no se mostró cerrado a incorporar a personas que quieran llegar al PRI para sumar.

“El PRI tiene candidatas y candidatos, para ir en coalición y sin duda solos competimos, tenemos todo para ganar” Alejandro Moreno Cárdenas

¿Saúl Monreal podría dejar Morena si no es candidato a la gubernatura de Zacatecas?

En entrevista con Azucena Uresti, Saúl Monreal reafirmó su aspiración a ser candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

Saúl Monreal reconoció que enfrenta obstáculos y que la decisión final está en manos de Morena.

Y es que ha recibido críticas por un presunto nepotismo dentro de Morena al ser hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, y del diputado federal Ricardo Monreal.

Saúl Monreal confía en que el partido llevará a cabo un proceso interno justo y transparente para elegir a su candidato a la gubernatura.

“Yo confío en Morena Nacional, donde nos va a dar participación. Va a ser clave que Morena Nacional tome en cuenta a todos los aspirantes y también que incluya que haya unidad” Saúl Monreal

Durante su conversación, Saúl Monreal descartó la posibilidad de abandonar Morena para buscar la gubernatura por otro partido.

Esto siempre y cuando que haya buen trato y en Morena se le dé la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.

“Si hay esa atención, si hay esa inclusión, por supuesto que me quedo. Que haya política, que haya buen trato” Saúl Monreal