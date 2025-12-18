Saúl Monreal, senador por Morena, descartó irse de Morena en caso de que no sea electo como candidato a gobernador de Zacatecas en las elecciones 2027.

“Si no se me da, no se me va la vida, yo estoy tranquilo… Si se da el caso, ahí estaré.. si me descartan pues también estaré (¿o sea de Morena no se va?) Ahorita no… (¿pero no se va a ir de Morena?) No” Saúl Monreal. Senador Morena

En entrevista de con Azucena Uresti, dijo que tiene amigos en otros partidos pero no hay un ofrecimiento claro.

Así lo dijo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado contra el nepotismo pues el actual gobernador es su hermano David Monreal.

Saúl Monreal: “Mi aspiración para ser gobernador está intacta, a lo mejor en la otra”

Saúl Monreal reclamó que su aspiración para ser gobernador de Zacatecas está intacta y que es claro con ello.

“Mi aspiración está intacta… la aspiraciones ahí esta… no quiero engañar, decir que no aspiro… sí aspiro, all mejor en la otra” Saúl Monreal. Senador Morena

En la mencionada entrevista dijo que podría esperar a la siguiente elección, en referencia a las de 2033.

Saúl Monreal no se va de Morena… pero sigue en reflexión

Saúl Monreal dijo que apuntó no son tiempos y que en un año pueden pasar muchas cosas, por lo que continúa en su etapa de reflexión.

También dijo respetar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todos quienes se han pronunciado contra el nepotismo.

“Estoy en esa etapa de reflexión, van a pasar muchas cosas… yo respeto a mucho a mi presidenta, tanto presidenta de México como presidenta nacional (de Morena) y por supuesto a Ricardo... tengo amigos en todos los partidos pero no ha habido un ofrecimiento formal… si no soy útil también lo entenderé…” Saúl Monreal. Senador Morena

No obstante, señaló que espera ser incluido en el proceso interno que dijo podría ser solo de hombres ya que solo perfiles masculinos figuran en las encuestas.

Prometio que se van a poner de acuerdo con Morena nacional a pesar de tener diferencias con Morena estatal de Zacatecas.