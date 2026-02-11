Saúl Monreal reiteró sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Zacatecas, pese al candado interno de Morena que busca evitar prácticas de nepotismo político.

En entrevista en el Senado, aseguró que su proyecto se basa en su trayectoria legislativa y trabajo territorial, más allá de vínculos familiares, y que espera que “Dios lo ilumine” para tomar la mejor decisión.

Aunque reconoció el llamado de Claudia Sheinbaum a esperar seis años, insistió en que no considera justo ser descartado únicamente por su apellido para las elecciones 2027.

Pese a recomendación de Sheinbaum, Saúl Monreal insiste en buscar la candidatura de Zacatecas

En entrevista, Saúl Monreal confesó que mantiene sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Zacatecas.

Destacó que espera que “Dios lo ilumine” para tomar la mejor decisión en cuánto a su futuro político y a la manera en la que debe actuar.

“Espero que Dios me ilumine para tomar la mejor decisión” Saúl Monreal, senador por Morena

Saúl Monreal destacó que su aspiración para contender por la gubernatura de Zacatecas no es un capricho ni un desafío.

Pues considera que su proyecto se basa en su experiencia legislativa y en el trabajo territorial que ha desarrollado en distintos municipios, más allá de vínculos familiares.

Sin embargo, subrayó que analizará el llamado de Claudia Sheinbaum a que espere seis años para buscar la candidatura para Zacatecas.

Esto con el objetivo de evitar nepotismo, luego de que su hermano David Monreal gobierna actualmente el estado.

Saúl Monreal reconoció que su aspiración es legítima, pero podría no ser correcta, por lo que valorará en los próximos meses su posición.

Saúl Monreal no considera justo que lo quieran hacer un lado en la gubernatura de Zacatecas solo por su apellido

Durante su conversación, Saúl Monreal destacó que en su momento analizará las cosas e incluso le pedirá consejo a su hermano Ricardo Monreal.

Saúl Monreal puntualizó que se encuentra preparado y tiene una trayectoria política de 27 años que lo haría un buen candidato para pelear una candidatura a la gubernatura de Zacatecas.

“Cuento con una trayectoria de 27 años en la política, por lo que el mío no es un caso de nepotismo electoral” Saúl Monreal, senador por Morena

Por lo que considera que se le hace injusto que lo quieran hacer a un lado a priori, solo por llevar el apellido Monreal.

Y es que disposiciones internas de Morena limita la postulación de manera consecutiva de familiares directos de funcionarios en activo en cargos de elección popular.

Esto con el objetivo de frenar prácticas asociadas al nepotismo político y promover la renovación de perfiles.

Pese a sus intenciones de luchar por la gubernatura de Zacatecas, Saúl Monreal precisó que por el momento tiene descartada la posibilidad de postularse con otro partido o por la vía independiente.