El senador Saúl Monreal, hermano del diputado Ricardo Monreal, anunció ante cientos de simpatizantes que buscará la gubernatura de Zacatecas bajo la bandera de Morena.

“Mi aspiración sigue intacta y firme; si el pueblo de Zacatecas quiere que sea su gobernador, así será” Saúl Monreal

El anuncio de Saúl Monreal ocurre a pesar de que Morena aprobó lineamientos contra el nepotismo electoral para las elecciones de 2027, en las que se votará por el sucesor de su hermano, David Monreal.

Saúl y David Monreal se distancian en el camino a las elecciones 2027 (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Saúl Monreal asegura que no busca desafiar a Morena con su candidatura por Zacatecas

En entrevista con Azucena Uresti, el senador Saúl Monreal aseguró que su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas obedece a solicitudes expresas del pueblo zacatecano.

La gente me ha dicho y me ha insistido que debemos mantener firme la aspiración Saúl Monreal

En ese sentido, Saúl Monreal explicó que sus aspiraciones no buscan desafiar lo establecido por Morena ni por la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que ningún lineamiento constitucional le impide participar en la contienda.

Además, Saúl Monreal hizo un llamado a la dirigencia de Morena para que no se le excluya en las encuestas internas para definir al candidato de Zacatecas, adelantando que aceptará el resultado ya sea que le beneficie o no.

Previamente, en el evento celebrado con simpatizantes, David Monreal aseguró que ningún estatuto puede estar por encima de lo que quiere la gente y que Morena podría estar en riesgo de perder Zacatecas si no cuida el proceso.

“Hoy Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero debe cuidar su proceso interno, porque si no se cuida el proceso se corre el riesgo de perder Zacatecas” Saúl Monreal