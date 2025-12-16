En una conferencia de prensa, el senador Saúl Monreal pide la renuncia del líder de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez por críticas al obispo Sigifredo Noriega Barceló.

Esta disputa entre los morenistas de Zacatecas se da en medio de las declaraciones del obispo Sigifredo Noriega Barceló, quién criticó en primera instancia el discurso por los 7 años de la Transformación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como los programas sociales que ofrece el Gobierno federal.

En este marco es que Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal de Morena había presentado una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en contra del obispo, a lo que Saúl Monreal reaccionó.

Saúl Monreal defiende a obispo Sigifredo Noriega Barceló tras denuncia de dirigencia de Morena en Zacatecas; queja no procede

En esta conferencia de prensa, Saúl Monreal defendió al obispo Sigifredo Noriega Barceló, de quién aseguró tener una buena relación desde que él era presidente municipal.

Asimismo en su defensa al obispo dijo que “es un líder de opinión y tiene derecho a opinar” al rechazar que en las declaraciones del religioso haya una intromisión política.

Además en este contexto dijo que solicitará a Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena una disculpa pública por este caso, así como la renuncia de Flores Márquez, el dirigente morenista de Zacatecas.

En otra de sus posiciones Saúl Monreal descalificó a Rubén Flores Márquez al no ser originario de Zacatecas sino de la Ciudad de México (CDMX), por lo que aseguró que los zacatecanos pueden opinar de temas que son de ellos y no personas que no son oriundos de este estado.

"Los zacatecanos tenemos que opinar sobre Zacatecas, ninguna persona tiene que opinar sobre Zacatecas, y menos los que son de fuera (...) No lo respaldo, así se los digo, porque es una persona que ni es de aquí ni de Zacatecas, y representa a la mustia. No, esa es mi postura, mi respaldo total y absoluto al señor obispo" Saúl Monreal, senador de Morena

Saúl Monreal pide la salida del líder estatal de Morena en Zacatecas



Acusa a Rubén Flores Márquez de fracturar la relación con la Iglesia tras sus comentarios hacia el obispo local pic.twitter.com/MEPkzUSs3r — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 15, 2025

Al respecto de sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas dijo que sigue firme al ser motivado por organizaciones juveniles estatales pese a lo ya establecido en los estatutos de Morena previamente.

A pesar de la queja presentada ante el IEEZ, fue el mismo Instituto el que informó que se emitió un acuerdo de sobreseimiento, por lo que la queja en contra del obispo quedó sin materia.