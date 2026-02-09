El senador Saúl Monreal, hermano del diputado Ricardo Monreal, aclaró en entrevista para Azucena Uresti que sí peleará su candidatura para Zacatecas, pero sin confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No es ningún desafío. Yo respeto a mi presidenta (Claudia Sheinbaum) y siempre tiene mi respaldo y apoyo” Senador Saúl Monreal

Claudia Sheinbaum dijo desde septiembre de 2025 que no estaba de acuerdo con que Saúl Monreal busque la gubernatura de Zacatecas, debido a que su hermano, David Monreal, ocupa actualmente ese cargo y eso sería nepotismo.

Saúl Monreal niega desafiar a Claudia Sheinbaum con su búsqueda para gobernar Zacatecas

Sobre su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas, el senador Saúl Monreal aseguró que el pueblo zacatecano le ha insistido para lanzar su candidatura en las elecciones del 2027.

La gente me ha dicho y me ha insistido que debemos mantener firme la aspiración Saúl Monreal

Bajo ese argumento, sostuvo que siempre ha respaldado a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que no renunciará a sus derechos electorales y que peleará para ser incluido en las encuestas internas para definir al candidato de Morena.

Asimismo, Saúl Monreal alegó que ningún lineamiento ni estatuto puede estar por encima de la Constitución, por lo que no hay ninguna ley que le impida buscar la gubernatura de Zacatecas.

🔴 El senador Saúl Monreal va a pelear la candidatura de Morena por Zacatecas y pide que no lo excluyan de la encuesta.



“No hay ningún impedimento constitucional”, señala el senador de Morena, Saúl Monreal (@Saul_MonrealA), quien recuerda que votó a favor de la reforma contra el… pic.twitter.com/neEX9zbbCT — Azucena Uresti (@azucenau) February 9, 2026

Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con candidatura de Saúl Monreal

Desde septiembre, Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con que el senador Saúl Monreal busque participar en la elección para la gubernatura de Zacatecas en 2027.

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal), yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en qué la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador”, dijo.