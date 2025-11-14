Todo parece indicar que Saúl Monreal se va a quedar con las ganas, pues el PT ya lo dejó fuera de la contienda interna por la gubernatura de Zacatecas 2027.

Lo anterior debido a que el PT dio a conocer que no competirá solo en las elecciones 2027, sino que irá en coalición junto a Morena y el Partido Verde.

“Zacatecas será una prioridad en la negociación del 27, pero no quedamos solos. No vamos solos, quedamos en el marco de nuestra coalición, una coalición que el PT ha sostenido desde el 2000″ Geovanna Bañuelos de la Torre. Senadora del PT

PT da revés a Saúl Monreal; lo dejará fuera de la contienda por la gubernatura de Zacatecas 2027

A inicios de septiembre de este 2025 se desató un conflicto en la familia Monreal, debido a que Saúl destapó sus intenciones por competir por la gubernatura de Zacatecas 2027.

En su momento, el senador señaló que sí buscaría participar en la contienda, pese a que Morena cerró las puertas al nepotismo; sin embargo, todo apunta a que el plan de Saúl Monreal se estropeó.

Saúl Monreal

Así se prevé debido a que Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del PT —partido con el que Saúl Monreal buscaría la candidatura— adelantó que irán en alianza con Morena y al Partido Verde.

Es decir que el PT acompañará la medida anti nepotismo de Morena por la que Saúl Monreal fue descartado y una vez más truncará sus aspiraciones por la gubernatura de Zacatecas 2027.

Pese a que no se ha dado ningún pronunciamiento sobre el tema, el PT ya presentó a la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre como su eventual abanderada por la contienda electoral.

Abanderada del PT la gubernatura de Zacatecas 2027critica riña por candidatura

Luego de adelantar que el PT irá con Morena y el Partido Verde por la gubernatura de Zacatecas 2027, la eventual candidata, Geovanna Bañuelos de la Torre lamentó el pleito que se desató por la designación.

Sobre ello, reconoció que hay diversos perfiles al interior de Morena que aspiran o aspiraban por la candidatura, pero reprochó que el tema se tornó en un asunto de índole familiar.

No obstante, resaltó que ella y dentro del PT no hay necesidad de dar tirones y empujones por la candidatura, pues tiene claro que Morena es su aliado en las elecciones 2027.

“Hay muchos hombres y mujeres que aspiran al interior de Morena. Es un proceso interno, y yo me atrevería a decirlo -de manera respetuosa- que se ha vuelto un tema hasta familiar. Nosotros no tenemos necesidad de confrontarnos con nuestros aliados” Geovanna Bañuelos de la Torre. Senadora del PT

Por otro lado, reiteró que para el PT tanto en Zacatecas como en el resto de entidades no hay vacantes , pues se respetará a la militancia del partido que ha estado en ella desde hace mucho.