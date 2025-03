Saúl Monreal aseguró que no renunciará a su aspiración a la candidatura por el gobierno de Zacatecas en las elecciones 2027 por la reforma contra el nepotismo, aunque esto implique traicionar a Morena.

En entrevista para Azucena Uresti, Saúl Monreal aseveró que su aspiración “está firme” , a pesar de que su hermano, el diputado Ricardo Monreal, aseguró públicamente que no debería de buscar la candidatura en 2027.

Asimismo, resaltó que si la ciudadanía lo respalda, no abandonará su aspiración para competir por el gobierno de Zacatecas, actualmente a cargo de su hermano David Monreal.

“Quiero ser un político de profesión, no de ocasión y si en este momento tampoco no se me va la vida pero lo que he dicho, sí aspiro, por supuesto. Afortunada o desafortunadamente está un hermano pero fíjense, yo no soy su candidato, el favorito del gobernador. No tengo ningún empacho pues pero voy a seguir mi aspiración y voy a seguir, si no es en el 27, en el 33...Tenga la seguridad de que mi aspiración está firme”

Saúl Monreal