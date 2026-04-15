Legisladores del PRI exigieron que el proceso para designar a los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) se repita, ya que hay serias dudas sobre las evaluaciones y la parcialidad.

“Esto es una farsa y lo hemos dicho desde el principio, es una farsa. No hay transparencia. No hay certeza”. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la C

Fue en conferencia de prensa que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló el proceso como una farsa ante la falta de transparencia; por ejemplo, no revelaron quiénes realizaron el examen.

Además, Rubén Moreira acusó “dados cargados” debido al señalamiento de que la mayoría de aspirantes actuales son allegados a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei , aunque los candidatos defendieron su trabajo.

PRI exige repetir designación de consejeros del INE ante desconfianza de evaluaciones

Durante su ponencia, el diputado del PRI apuntó la desconfianza sobre la evaluación de los aspirantes a consejeros del INE, por lo que exige no sólo transparentar el proceso, también repetirlo.

Tal como apuntó Rubén Moreira, se desconoce quiénes trabajan con el Comité Técnico de Evaluación, tanto personal de apoyo externo a la Cámara de Diputados como la organización que hizo los exámenes.

Rubén Moreira señaló que anteriormente los exámenes fueron realizados por el Ceneval; sin embargo, en el proceso actual se desconoce y no contrataron personal, por lo que el priísta afirma que es una farsa.

Aunado a esto, Rubén Moreira apuntó la desconfianza no sólo de quién custodió los exámenes para los aspirantes, también a quienes los custodiaron y distribuyeron, ante señalamientos de que se filtraron.

Si bien apuntó que es probable de que el proceso no se repita, el legislador del PRI afirmó que será responsabilidad de Morena.

Designación de consejeros del INE: aspirantes defienden su trabajo en el proceso

Rubén Moreira acusó “dados cargados” debido al señalamiento de que la mayoría de aspirantes actuales son allegados a la consejera presidenta del INE, aunque los candidatos defendieron su trabajo.

Medios cuestionaron a algunos de los aspirantes que han sido señalados por falta de experiencia, como Bernardo Valle —quien obtuvo 99 puntos— con más de 20 años como asesor técnico en materia electoral.

Además de señalar que en anteriores procesos había obtenido igualmente buenas calificaciones, llegando a las quintetas, por lo que descartó que el examen del INE se filtrara.

Aspirantes cercanos a Guadalupe Taddei fueron abordados por medios tras llevar a cabo sus entrevistas este martes 14 de abril, aunque se negaron a dar declaraciones.