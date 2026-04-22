La Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la terna a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se llevará al pleno hoy mismo para su votación.

De acuerdo con la información, la terna está compuesta por:

Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México

Frida Denisse Gómez Puga, actual titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla

Cabe mencionar que esta propuesta tiene el respaldo de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pues los aliados buscaban que en la terna hubiera dos mujeres y un hombre.

Minutos antes, Ricardo Monreal dijo a los medios que su primera propuesta era una terna de dos hombres y una mujer; sin embargo, señaló que cedería para llegar a un acuerdo con los aliados.

Ricardo Monreal consiguió el apoyo del PT y PVEM para terna del INE (Eduardo Díaz)

Terna de consejeros del INE pasará al pleno con respaldo de Morena, PT y PVEM

A través de redes sociales, Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que recibió los nombres de la terna que busca integrar el Consejo del INE.

La terna requiere el voto a favor de dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados para ser aprobada. Al tener el apoyo de Morena, PT y PVEM, la propuesta será validada.

Revelan terna para el INE respaldada por Morena, PT y PVEM (Captura de pantalla)

PRI y PAN se bajan de terna para consejeros del INE; MC no fue convocado

Mucho antes de la votación en la Junta Coordinación Política, coordinadores de las bancadas del PRI y PAN adelantaron que no apoyarían ninguna terna dada la opacidad en el proceso de selección.

Elías Lixa y Rubén Moreira ratificaron su voto en contra en el acta enviada al pleno, sin embargo, la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) acusó que no se les avisó para participar en la votación.