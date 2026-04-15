La expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, cuestionó el proceso de selección de las nuevas consejerías del INE tras participar en el mismo.

“Desde el momento en que se emite la convocatoria, se integra el Comité Técnico, pues hemos visto que ha sido poco claro, poco transparente”. María del Carmen Alanís, exmagistrada presidenta del TEPJF

María del Carmen Alanís señaló a su vez que quedó fuera del proceso en la evaluación curricular y de idoneidad, aunque no le informaron las razones detrás de la decisión.

Este martes 14 de abril comenzaron las entrevistas individuales para los 100 aspirantes restantes, aunque otros candidatos han solicitado a su vez revisión a sus calificaciones, entre señalamientos de opacidad.

María del Carmen Alanís cuestiona transparencia en proceso del INE

En entrevista con Pamela Cerdeira, María del Carmen Alanís cuestionó la transparencia en el proceso para elegir a los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral), ya que vio diversas irregularidades.

María del Carmen Alanís, exmagistrada del TEPJF, cuestiona transparencia en proceso del INE (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

Aunque la exmagistrada desconoce si se filtró el examen, afirmó que le llamaron la atención los altos puntajes de personas sin experiencia, ya que consideró la prueba difícil y sus 40 años de labor la acreditaron con 79 aciertos.

A su vez, María del Carmen Alanís narró en su experiencia la duda que surgió sobre un comentario en el primer examen, ya que le revelaron que asistirían consejeras del INE, cuya función desconocía.

Sin embargo, apuntó que el proceso fue poco transparente desde el inicio, con la selección del Comité Técnico, con integrantes sin experiencia en materia electoral.

Asimismo, la convocatoria fue poco clara en la evaluación, además de que la revisión curricular de los aspirantes no fue dada a conocer, sólo se informó de manera individual a los aspirantes.

Organización coincide con María del Carmen Alanís y teme falta de legitimidad en proceso para consejerías del INE

El cuestionamiento de la exmagistrada del TEPJF no es el único, ya que la organización Observatorio Electoral coincide con María del Carmen Alanís sobre la falta de transparencia en el proceso para elegir las consejerías del INE.

El director de Práctica Laboratorio para la Democracia, Luis Fernández, apuntó que el proceso se vio manchado por la opacidad ya que el Comité Técnico de Evaluación no hizo públicos ni los currículums ni ensayos de los aspirantes.

Agregó que el comité tuvo poco tiempo para leer los documentos de los 395 aspirantes iniciales, por lo que además el proceso se realiza con prisas y es probable que no se identificaran los perfiles idóneos.