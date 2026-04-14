La versión sobre una posible filtración de los exámenes que se aplicaron a los aspirantes a consejeros del INE en busca de favorecer a algunos de ellos, ha comenzado a tomar fuerza.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reveló que sí tiene conocimiento de ello y expresó su rechazo ante la posibilidad de que así haya ocurrido.

Cabe destacar que durante la fase de exámenes, fueron seleccionados los 171 aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones, la mayoría de los cuales se trataron de mujeres.

Consejo General del INE (Especial / Graciela López Herrera)

Kenia López Rabadán se pronuncia sobre posible filtración de exámenes en aspirantes a consejeros del INE

En medio del proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, admitió tener conocimiento sobre las versiones de posibles irregularidades en el procedimiento.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, la diputada de la bancada del PAN señaló que sí han circulado versiones en torno a ello, pero resaltó que de momento no son más que especulaciones.

“Es una mera especulación sobre si los exámenes fueron filtrados, estos exámenes para competir por el Consejo General del INE en lo 3 espacios vacantes” Kenia López Rabadán

En ese sentido, Kenia López Rabadán dijo que por el bien de México, lo más óptimo es que no haya ocurrido ninguna filtración de exámenes como ha trascendido de forma extraoficial en las últimas horas

Lo anterior debido a que lo mejor es que se elijan a las y los mejores aspirantes, pues los cargos que están en juego para integrar el Consejo General del INE son para representar a la ciudadanía.

Por ello, hizo votos para que en los siguientes días prive un clima de certeza y los aspirantes que sean elegidos sean los más óptimos e incluso tengan el respaldo de la mayoría en la Cámara de Diputados.

Así va la selección de aspirantes a consejeros del INE

El 6 de abril de 2026, el Comité Técnico de Evaluación informó que se aplicaron exámenes a 328 aspirantes a consejeros del INE durante la jornada que se realizó en la Cámara de Diputados.

Las pruebas consistieron en 100 reactivos de conocimientos generales y específicos, además de razonamiento lógico, mismas que el INE supervisó con el objetivo de garantizar transparencia y rigor.

El 9 de abril se publicaron los resultados y en ellos se indicó que solo 171 aspirantes lograron superar los filtros establecidos, de las cuales 87 fueron mujeres y 84 hombres.

En tanto, el 13 de abril de 2026, el Comité Técnico redujo la lista a 100 aspirantes a consejeros del INE, integrada por 50 mujeres y 50 hombres, quienes ya avanzaron a entrevistas programadas.