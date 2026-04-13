El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de los 100 aspirantes que avanzaron a la fase de entrevistas para ocupar una de las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).
La selección final incluye 50 mujeres y 50 hombres, con perfiles provenientes de órganos locales, funcionariado electoral y acciones afirmativas. El proceso de evaluación ponderó currículum, exposición de motivos y ensayo.
De estas candidaturas se conformarán dos quintetas, mientras que una tercera será propuesta directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lista de aspirantes mujeres
La lista de aspirantes finalistas mujeres para una de las 3 consejerías del INE, incluyen distintos perfiles de funcionarias vinculadas al tema electoral, pues hay consejeras en órganos locales, así como funcionarias y exfuncionarias:
- Carolina Suárez Morán (Folio 13)
- María de Lourdes Fernández Martínez (Folio 15)
- Beatriz Tovar Guerrero (Folio 27)
- Diana Talavera Flores (Folio 32)
- María Magdalena Vila Domínguez (Folio 53)
- Laura Daniella Duran Ceja (Folio 60)
- Carmelita Sibaja Ochoa (Folio 68)
- Claudia Gabriela Villeda Mejía (Folio 75)
- Alma Lorena Alonso Valdivia (Folio 91)
- Cruz Angélica Tadeo Andrade (Folio 94)
- Dora Rodríguez Soriano (Folio 112)
- Maria del Mar Trejo Perez (Folio 119)
- Claudia Díaz Tablada (Folio 126)
- María Fernanda Romo Gaxiola (Folio 131 y directora de Procedimientos de Remoción de consejeros de los OPLE)
- Natalia Elena Zuñiga Leyva (Folio 135)
- Pilar Patricia Fernandez Gaona (Folio 139)
- Silvia Guadalupe Bustos Vasquez (Folio 142)
- Alma Elena Sarayth de León Cardona (Folio 156)
- Patricia Avendaño Duran (Folio 172, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM))
- Laura Fabiola Bringas Sanchez (Folio 183)
- Silvia del Carmen Martínez Méndez (Folio 190)
- Sandra López Bringas (Folio 193)
- Claudia Esther Ortiz Guerrero (Folio 194)
- Blanca Yassahara Cruz Garcia (Folio 200)
- Iulisca Zircey Bautista Arreola (Folio 201)
- Olga Gonzalez Martinez (Folio 202)
- Mary Cruz Cortés Ornelas (Folio 222)
- Laura Berenice Sámano Ríos (Folio 227)
- Martha Alejandra Tello Mendoza (Folio 262 - Autoadscripción: Discapacidad)
- Norma Angélica Sandoval Sánchez (Folio 266)
- Mayarí Forno Oliva (Folio 283 - Autoadscripción: Comunidad Indígena/Migrante)
- Guadalupe Álvarez Rascón (Folio 315)
- Iris Crystal Monroy Romero (Folio 331)
- Martha Patricia Tovar Pescador (Folio 335)
- Verónica Sandoval Castañeda (Folio 341)
- Zaira Alheli Hipolito Lopez (Folio 349 - Autoadscripción: Comunidad Indígena)
- Yuliana Bueno Delgado (Folio 350)
- Sonia Perez Perez (Folio 365 y consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM))
- Maria del Rosario Montes Alvarez (Folio 385)
- Susana Manzano Sanchez (Folio 389)
- Selene Lizbeth González Medina (Folio 400)
- Erandi Reyes Pérez Casado (Folio 403)
- Frida Denisse Gómez Puga (Folio 413)
- Karina Ivonne Vaquera Montoya (Folio 433)
- Azucena Cayetano Solano (Folio 439 - Autoadscripción: Comunidad Indígena)
- Yuritzy Durán Alcántara (Folio 440)
- Nohemi Argüello Sosa (Folio 446)
- Marisa Arlene Cabral Porchas (Folio 448, la directora de Asuntos Internacionales del INE)
- Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck (Folio 463)
- Dulce María Esquerra Salazar (Folio 464 - Autoadscripción: LGBTTTQI+)
Lista de aspirantes hombres
El caso de los 50 aspirantes hombres que avanzaron a la fase final de las entrevistas, hay al menos 3 perfiles que resaltan por su cercanía con el INE, pues son funcionarios del instituto:
- Paul Martín Leal Rodríguez (Folio 3)
- Jose Luis Echeverria Morales (Folio 7 - Autoadscripción: Discapacidad)
- Miguel Saúl López Constantino (Folio 30)
- Hidalgo Armando Victoria Maldonado (Folio 37 - Autoadscripción: Adulto Mayor)
- Angelo Fernando Cerda Ponce (Folio 39)
- Alfredo Alcalá Montaño (Folio 42)
- Armando Ambriz Hernández (Folio 45)
- Christian Tenorio Gutiérrez (Folio 46)
- Adolfo Roman Montero (Folio 51)
- Jesús Arturo Baltazar Trujano (Folio 52)
- Héctor Joaquín Lopez Martinez (Folio 54)
- Roberto López Pérez (Folio 83)
- Alfredo Martínez Alcaraz (Folio 85)
- Daniel Preciado Temiquel (Folio 86)
- Javier Hernandez Hernandez (Folio 97)
- Hernán González Sala (Folio 98)
- Adrian Molina Eysele (Folio 99)
- Bernardo Valle Monroy (Folio 103)
- Armando Hernández Cruz (Folio 136 - Autoadscripción: Discapacidad)
- Armando Antonio Rodríguez Córdova (Folio 153)
- Luis Gabriel Mota (Folio 155)
- Armando Xavier Maldonado Acosta (Folio 160)
- Arturo Manuel Chávez López (Folio 166)
- Jesús Octavio García González (Folio 167 y quien destaca por ser director de Administración del INE)
- Juan Manuel Guerrero Jiménez (Folio 175)
- César Ernesto Ramos Mega (Folio 176 - Autoadscripción: Migrante)
- Wilfredo Román Morales Silva (Folio 198)
- Óscar Daniel Rodríguez Fuentes (Folio 203 - Autoadscripción: LGBTTTIQA+)
- Christian José Jaramillo Olivares (Folio 204)
- Salvador Andrés González Bárcena (Folio 224)
- Jorge Miguel Valladares Sanchez (Folio 225)
- Jose Angel Yuen Reyes (Folio 226)
- Luigui Villegas Alarcon (Folio 230)
- Arón Baca Nakakawa (Folio 241)
- Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz (Folio 255 - Autoadscripción: Diversidad Sexual)
- Eduardo Hugo Ramírez Salazar (Folio 258)
- Augusto Hernández Abogado (Folio 265)
- Pedro Rafael Constantino Echeverría (Folio 268)
- Juan Gabriel García Ruiz (Folio 275)
- Juan Carlos Minor Marquez (Folio 281)
- Víctor Oscar Pasquel Fuentes (Folio 289)
- Alejandro Romero Millán (Folio 316)
- Ruben Enrique Becerra Rojasvertiz (Folio 328)
- Juan Carlos Cisneros Ruiz (Folio 351)
- Luis Alberto Hernández Morales (Folio 360)
- Diego Aarón Gómez Herrera (Folio 370 - Autoadscripción: LGBTTTIQ+)
- Roberto Carlos Félix López (Folio 379 - Autoadscripción: LGBTQIA+ y actual director ejecutivo de Organización Electoral del INE)
- Juan Manuel Vázquez Barajas (Folio 384 - Autoadscripción: LGBTTTIQ+ y actual director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del INE)
- Arturo González Fernández (Folio 410)
- Publio Rivera Rivas (Folio 428)