La noche del lunes 20 de abril, llegó a la secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la lista final de aspirantes al INE.

“La JUCOPO recibió del Comité Técnico de Evaluación las quintetas de personas que se considerarán para ocupar las vacantes del INE” Ricardo Monreal

Así lo informó el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien refirió que más tarde se realizará una reunión para revisar y publicar el listado.

Cabe destacar que se tiene previsto que sea en la sesión del martes 21 de abril cuando el pleno de la Cámara de Diputados reciba las ternas para su discusión y votación.

Lista final de aspirantes a consejeros del INE ya está en la Cámara de Diputados

En cumplimiento del proceso de selección para ocupar los 3 puestos vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados ya recibió la lista final de aspirantes.

Al respecto, el presidente de la Jucopo en San Lázaro, el morenista Ricardo Monreal, compartió un mensaje en redes sociales en el que informó que las ternas ya fueron turnadas a la secretaria técnica de la JUCOPO.

Ricardo Monreal ya recibió las listas de aspirantes al INE (@RicardoMonrealA/X )

En su publicación, Ricardo Monreal incluyó una fotografía del documento de notificación, así como del sobre que contienen las quintetas de aspirantes a consejeros generales.

Además, señaló que en punto de las 22:00 horas de este mismo 20 de abril se va a llevar a cabo una reunión entre los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias de San Lázaro.

El encuentro, explicó Ricardo Monreal, se va a realizar con la finalidad de que se conozcan las listas de finalistas en el proceso y avanzar con la publicación de los perfiles.

Cámara de Diputados votará por aspirantes al INE

Luego de que la Jucopo de la Cámara de Diputados recibió las quintetas de aspirantes al INE, los coordinadores parlamentarios se reunirán para revisarlas y publicarlas en la Gaceta.

El siguiente paso será la celebración de la sesión ordinaria en el Pleno programada para el 21 de abril, en la que se someterá a votación la designación de los nuevos consejeros que ocuparán el cargo durante un periodo de 9 años.

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

Para aprobarlos se requiere mayoría calificada de 2 terceras partes de los diputados presentes , lo que obliga a las bancadas a negociar y alcanzar consensos en torno a las quintetas.

Si no se logra el acuerdo, el procedimiento contempla la insaculación; es decir, la elección por sorteo entre los finalistas para así garantizar que el proceso concluya en los plazos establecidos.