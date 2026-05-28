Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) ni el gobierno está actuando contra Maru Campos, sino contra “lo que se puede” y no hacer.

Harfuch también explicó que aunque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le dijo que ella no sabía de la operación en campo de la CIA en México, confirmaron que los demás detalles tendrían que darse a la FGR.

Omar García Harfuch aclara que no se está accionando contra Maru Campus por agentes de la CIA

El secretario en entrevista con Azucena Uresti, explicó que las acciones que el gobierno de México y la propia FGR está tomando contra Maru Campos, no es por ser ella la gobernadora de Chihuahua.

Harfuch explicó que las acciones que se están tomando es por el actuar de los agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, no en sí por Maru Campos o la militancia que tiene.

“No es contra de la gobernadora [Maru Campos] es nada más una cuestión de lo que se puede hacer o que no se puede hacer”. Omar García Harfuch, titular de SSPC.

Asimismo, sostuvo que el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum ha destruido dos mil 700 narcolaboratorios en México y que no ha existido intervención de Estados Unidos “porque va en contra de nuestra constitución”.

Omar García Harfuch y Maru Campos coincidieron en que la FGR debía intervenir

Harfuch aseguró que acciones de la FGR contra Maru Campos no tienen intereses políticos, sino constitucionales, e incluso aseguró que la gobernadora sabía que la Fiscalía iba a intervenir.

El secretario explicó que cuando recibió a Campos en la SSPC por petición de Claudia Sheinbaum, esta le confirmó que no sabía de la operación en campo de la CIA en Chihuahua.

Pese a que la gobernadora le dio esta información, ambos coincidieron en que el resto de la información debía ser investigada por la FGR.