Los grupos parlamentarios del PRI y PAN en la Cámara de Diputados han manifestado su rechazo del proceso de elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dirigentes de ambas bancadas denunciaron que hubo opacidad, falta de criterios claros y una supuesta parcialidad a favor del gobierno en turno, por lo que exigen que se esclarezca el proceso.

En dos conferencias distintas, Elías Lixa, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI, acusaron que el procedimiento estuvo lleno de vicios jurídicos, lo que les impide avalar la imparcialidad de la elección.

PRI y PAN acusan opacidad en elección de consejeros del INE; exigen esclarecer el proceso

El diputado José Elías Lixa señaló diversas irregularidades dentro del proceso de elección de los nuevos consejeros del INE, como la reunión del Comité de Evaluación durante la noche.

José Elías Lixa destacó que en esta reunión se redujo la lista de aspirantes de 100 a 50 personas, sin cumplir con el principio de máxima publicidad ni explicar los criterios utilizados para dicho recorte.

Asimismo, el panista denunció que no se respetó la instrucción del tribunal de incluir a personas en situación de vulnerabilidad en cada quinteta, dejando una de ellas sin representación de este tipo.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, manifestó sus dudas sobre cómo se realizaron las evaluaciones y cómo se llegó a la conformación de las quintetas presentadas.

Los dirigentes del PRI y PAN en la Cámara de Diputados resaltaron que sus bancadas votarán en contra de los candidatos que ha propuesto el comité, pero aún sin ellos se alcanzaría la mayoría calificada.