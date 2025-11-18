Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que su partido dará apoyo jurídico a detenidos durante la marcha de la Generación Z.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos”. Alejandro “Alito” Moreno

Para ello, “Alito” Moreno aseguró que instruyó al equipo de la Secretaría Jurídica del PRI para ponerse al servicio de todas las familias de los jóvenes detenidos en la marcha de la Generación Z.

De manera inmediata, Sixto Duarte, Secretario Jurídico y Transparencia del PRI, atendió la instrucción del dirigente del PRI y puso a disposición medios de contacto para quienes deseen aceptar de manera gratuita la asesoría jurídica y el acompañamiento legal.

El senador Alejandro Moreno "Alito" durante la Sesión del Congreso General (Graciela López Herrera)

PRI dará respaldo a detenidos de la Generación Z, asegura Alito Moreno

En su mensaje, difundido a través de redes sociales, Alejandro “Alito” Moreno manifestó que los detenidos por la marcha de la Generación Z tendrán todo el respaldo del equipo legal del PRI.

El objetivo, aseguró el dirigente priista, es lograr su liberación a través de los expertos jurídicos del partido tricolor.

Además, “Alito” Moreno reiteró que todos los abogados del PRI, que conforman equipo con los legisladores del partido, están “a disposición del pueblo de México”, ofreciendo asesoría legal completamente gratis.

“¡No están solas! Cuentan con todo el respaldo del PRI" Alejandro “Alito” Moreno

Al respecto, el líder del PRI compartió medios de contacto, los cuales fueron confirmados por Sixto Duarte, quien dijo el equipo legal del partido ya están disponible para ayudar a los detenidos.

Manifestaron que los interesados podrán comunicarse vía telefónica o whatsapp, o asistir personalmente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

“Alito” Moreno lanzó un llamado para “unir fuerzas” y sumar a más personas mediante las cuales dijo buscarán “enfrentar” al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.