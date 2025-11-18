La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a respetar el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, luego de que se anunciara una nueva marcha de la Generación Z para la misma fecha.

“Vamos a ver esto del 20 de noviembre, yo creo que, repito el 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace, se va a llevar a cabo y hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano (...) Cualquier manifestación que se haga en nuestro país pacífica porque nadie quiere la violencia, nadie” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del martes 18 de noviembre, la mandataria pidió que cualquier manifestación se realice “de manera pacífica” y sin afectar a las Fuerzas Armadas que encabezarán el acto conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Sheinbaum pide manifestación pacífica y respeto a las Fuerzas Armadas

La presidenta subrayó que el pueblo de México rechaza la violencia, por lo que instó a que la próxima protesta de la generación Z se desarrolle sin confrontaciones.

Agregó que el desfile del 20 de noviembre es un evento histórico y cívico que debe respetarse, así como a las instituciones militares que participan en él.

Tras primera marcha de la Generación Z: 40 policías heridos y 20 detenidos

Las declaraciones ocurren días después de la primera marcha de la llamada Generación Z, que dejó más de 40 policías heridos, más de 20 personas detenidas y diversos daños en negocios, calles y monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sheinbaum rechaza señalamientos de la oposición

Sheinbaum también negó que su movimiento político haya promovido los actos violentos registrados en esa primera protesta, como se afirmó en redes sociales. Aseguró que quienes generaron los disturbios “ni siquiera eran jóvenes”, pese a que la marcha fue convocada por personas nacidas entre 1997 y 2012.

La mandataria reiteró que en México existe plena libertad de manifestación, pero siempre bajo un principio fundamental: respetar a los demás y evitar la violencia.