Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó a la marcha de la generación Z realizada en la Ciudad de México (CDMX) el 15 de noviembre de 2025.

“Estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana. Hay algunos problemas muy graves allí.” Donald Trump

Fue durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en donde Donald Trump aseguró que “estuvo observado” la marcha de la Generación Z, asegurando que “hay algunos problemas” en la CDMX.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Alex Brandon / AP)

Donald Trump reacciona a marcha de la generación Z; no descarta combatir al narcotráfico en territorio mexicano

Durante su conferencia de prensa de hoy lunes 17 de noviembre, Donald Trump se pronunció por la marcha de la generación Z en CDMX.

Todo comenzó cuando fue cuestionado en la Casa Blanca, sobre el combate al narcotráfico por parte de Estados Unidos en México.

De manera puntual, un reportero preguntó a Trump si analiza realizar ataques en territorio mexicano o enviar tropas para combatir el tráfico de drogas.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos ironizó con su respuesta, asegurando que cualquiera de ambas posibilidades “estarían bien para él”.

Donald Trump señaló que sus palabras no significaban que sí tomaría dicha determinación, pero dijo estaría orgullo de un plan así.

Y es que posteriormente reiteró su postura, pues dijo que su gobierno “hará lo que sea necesario” para frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Donald Trump aseguró estuvo pendiente de la marcha de la generación Z en CDMX, indicando que ello es un síntoma de “problemas graves”.

Por tal motivo, habló sobre los ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, refiriendo que, en caso de ser necesario, podría “hacer lo mismo que en el agua” en México.