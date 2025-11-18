Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) haya intervenido en los disturbios ocurridos en la marcha de Generación Z realizada en la Ciudad de México (CDMX) el sábado 15 de noviembre de 2025.

“Ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha, no tiene nada que ver con eso (Morena), esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del martes 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por los disturbios de la marcha de Generación Z que dejó un saldo de más de 40 policía heridos y más de 20 detenidos.

Claudia Sheinbaum señala a promotores de la violencia en la marcha de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Morena haya intervenido en los actos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z, como ha señalado la oposición.

Según la mandataria, los grupos que promovieron los disturbios ni siquiera eran jóvenes, pese a que la protesta fue convocada por y para personas nacidas entre 1997 y 2012.

Sheinbaum subrayó que su movimiento siempre ha hecho movilizaciones de manera pacífica, y negó cualquier vínculo con quienes participaron en hechos vandálicos durante la protesta.

Recordó que desde su juventud formó parte de diversas manifestaciones estudiantiles y sociales, como las de 1987, el movimiento en apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y las encabezadas por Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Todas, afirmó, se llevaron a cabo sin violencia.

La presidenta también destacó que en aquellas movilizaciones las tiendas del Centro Histórico no cerraban ni se realizaban pintas o daños a monumentos, reiterando que la protesta pacífica es una característica histórica del movimiento que encabeza.