Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que jamás dará la orden de reprimir manifestaciones, como dijo se quiere hacer creer respecto a la llamada marcha de Generación Z.

“Jamás daré una orden de represión… ante cualquier manifestación pública… no hay detenciones arbitrarias... las que están detenidas lo están por presuntos delitos” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

Y es que dijo que en realidad no fue una marcha de jóvenes sino de la oposición e impulsada por “un multimillonario que está molesto”.

Clara Brugada: Marcha de la Generación Z es “membrete” de la oposición

Clara Brugada reconoció que durante la primera parte de la marcha de la Generación Z fue pacífica, pero al legar al Zócalo CDMX un grupo violento de personas estuvieron tratando de tirar la valla que custodiaba Palacio Nacional.

“Eso es lo que vemos que ellos trataron, crear una imagen… que la respuesta fue de represión... decimos aquí tajantemente que ha sido una narrativa falsa, es falso que haya un gran movimiento de la Generación Z en contra de la Cuarta Transformación, es la oposición encubierta con este membrete, no vimos a los jóvenes… no vimos ni escuchamos causas de los jóvenes…” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno aseguró que su finalidad era evitar confrontaciones con los manifestantes pero que estos tenían por objetivo la narrativa de represión por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

A la vez negó que haya un gran movimiento en contra de la Cuarta Transformación y que en realidad es la oposición la que realizó la marcha Generación Z.

Clara Brugada acusa a Salinas Pliego de promover violencia en marcha de Generación Z

Clara Brugada aprovechó para señalar a Ricardo Salinas Pliego de promover una marcha violenta desde días atrás en sus redes sociales.

“La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición… atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y por ciento dueño de la concesión a una de las televisoras más importantes y claro que ha convocado a la violencia” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada insiste que no hubo represión contra marcha de la Generación Z

Clara Brugada aseguró que no hubo represión en la marcha Genaración Z porque la policía no iba armada y solo actuó con su equipo de protección personal.

Aseguró que “no hubo balas de goma, toletes, cañones de agua, ni otros tipos de herramientas” así como tampoco se usó gas lacrimógeno.