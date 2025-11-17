Durante su conferencia en la Mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró: “no vamos a caer en provocaciones” tras los disturbios en la marcha de la Generación Z; además, ligó a Ricardo Salinas Pliego con la derecha internacional.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Ricardo Salinas Pliego y la marcha de la Generación Z?

Este lunes 17 de noviembre durante la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, habló sobre lo ocurrido durante la marcha de la Generación Z.

En la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre en donde se registraron actos de violencia, la presidenta de México también ligó a Ricardo Salinas Pliego con la derecha internacional.

#MañaneraDelPueblo. “No vamos a caer en la provocación y mucho menos en la violencia”, sentencia @Claudiashein. Subraya “cómo es posible que una marcha que fue convocada en contra de la violencia haya terminado con violencia de un grupo pequeño?”. pic.twitter.com/Ql4qA9P1Lb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 17, 2025

Claudia Sheinbaum aseguró que había rostros conocidos relacionadas con la Marea Rosa como Fernando Belauzarán y Guadalupe Acosta Naranjo; además la presidenta ligó a Ricardo Salinas Pliego, ya que la cobertura de la marcha de la Generación Z la dio TV Azteca.

“Vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, pocos jóvenes. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento, llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros para romper la soldadura, muy preparados” Claudia Sheinbaum

La mandataria aseguró que la convocatoria de la marcha de la Generación Z fue impulsada en redes sociales con la promoción de 90 millones de pesos, y tuvo apoyo de la oposición y Salinas Pliego.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en dicha marcha hubo un grupo muy violento y caras conocidas, por lo que el gobierno no iba a caer en provocaciones:

“No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia; en una supuesta marcha que llaman contra la violencia y utilizan la violencia, entonces no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación porque lo que buscan son estas imágenes de represión, y no se debe caer en la provocación por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos, no debemos caer en la provocación y menos en la violencia.” Claudia Sheinbaum