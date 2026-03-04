Te contamos acerca del video con el que el PRI celebró su aniversario y que generó burlas en redes por parte de los usuarios.

En el marco de su 97 aniversario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió subir un clip para su audiencia en redes, no obstante el resultado bastante fallido.

Este es el video con el que el PRI celebró su aniversario

Para festejar su aniversario, el PRI subió un peculiar video en su cuenta de Facebook y X (Twitter).

La grabación presenta a unos pequeños personajes rojos animados de distintas partes de México, quienes se reúnen con el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Video con el que el PRI celebró su aniversario (Captura de video)

Durante el clip también aparece una animación de Alito Moreno caricaturizado junto con los muñecos rojos que portan vestimenta tradicionales de México.

El video cierra con Alito Moreno recorriendo las calles asegurando que el PRI es historia, presente y futuro.

Junto con el video, El PRI puso el siguiente mensaje:

“Hoy no solo celebramos nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso: ¡El #PRIconMéxico, siempre por México!“ PRI

Video del PRI celebrando su aniversario desata burlas en redes

El del PRI celebrando su aniversario desata burlas en redes sociales.

Los usuarios no perdonaron al PRI por su extraño clip donde festeja sus 97 años de vida.

Decenas de internautas han comentado la publicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticando la animación que presentaron y su mensaje.

En redes sociales el PRI ha intentado conectar con las audiencias digitales publicando memes.

No obstante, el resultado ha sido más que desastroso, ya que los usuarios cuestionan los mensajes que el PRI difunde en redes.