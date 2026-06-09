El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirma que el partido está planteando una alianza con PAN y Movimiento Ciudadano para derrotar a Morena en las elecciones 2027.

“Lo que nos robustece es sumar para ganarle todo a Morena en 2027″. Alejandro Moreno, dirigente nacional

Esto tras los resultados en Coahuila que dejaron sin un panorama favorable para Morena, partido que quedó con 350 mil votos por debajo del PRI, acorde con Alejandro Moreno.

Asimismo, Alejandro Moreno afirmó que estos resultados dan con un resultado “poderosísimo” sobre los resultados del PRI con un mensaje claro en contra de Morena.

PRI apuesta por una gran alianza con PAN y MC para ganarle a Morena en elecciones 2027

Alejandro Moreno resaltó que si el PRI va en conjunto con PAN y Movimiento Ciudadano, ganarían “prácticamente todo” a Morena en las elecciones 2027.

En entrevista con José Cárdenas, Alejandro Moreno explicó que si Morena no acepta el conteo en Coahuila en elecciones locales, tampoco aceptará los resultados en 2027.

Por lo que, afirma, deben ir con todo en contra de Morena y pensar siempre en la vocación de la coalición que fortalece a los partidos, en pro del bienestar de México.

“Lo importante es cómo sacamos a Morena, ¿cómo le ganamos a Morena? Y hay que ganarle juntos. Alejandro Moreno

Sin embargo, también cuestionó las decisiones del PAN, que perdió el registro en Coahuila, así como a Movimiento Ciudadano, partido que descartó sumarse desde 2024.

Añadió que esto ya lo había adelantado cuando el PAN anunció su separación del PRI en las elecciones, decisión que Alejandro Moreno siempre cuestionó.

Alejandro Moreno afirmó que en una alianza, esto no hubiera ocurrido, ya que PAN y MC hubieran logrado representación proporcional, por lo cual, plantean un gran frente contra Morena.

Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Alejandro Moreno asegura que resultados en Coahuila fueron un mensaje contra Morena

Además de la alianza con PAN y Movimiento Ciudadano, Alejandro Moreno también abordó el golpe que dieron a Morena. Al respecto, afirma que el PRI le ganó de manera rotunda.

Alejandro Moreno afirmó que los resultados en Coahuila dieron un mensaje a Morena sobre la experiencia y buen gobierno del PRI, en rechazo al partido guinda y lo que representa.

Sin embargo, el dirigente del PRI también señaló que pese a esto, Morena buscará impugnar los resultados, por lo que está seguro que no les ganará con buenas intenciones.

Asimismo, los resultados en Coahuila demostrarían, de acuerdo con Alejandro Moreno, que Morena va en picada.