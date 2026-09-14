La búsqueda del estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Hugo Alejandro Hernández Tello, continúa y se trasladó a las inmediaciones del río Alseseca, informaron familiares.

Fernanda Hernández Tello, hermana de Hugo Alejandro, desmintió que hayan encontrado al joven, como circuló en publicaciones falsas.

“Las noticias que están saliendo son falsas. Hubo movimiento para buscar a Hugo, no porque hayan encontrado el cuerpo como lo están poniendo. Por favor, no compartan esa información...” Fernanda Hernández Tello. Hermana de joven desaparecido

La familiar pidió no difundir información no verificada ante las interpretaciones que dieron a fotografías en las que aparecían servicios de emergencias en el río Alseseca, que cruza la zona suroriente de la ciudad de Puebla.

Arzovispo de Puebla reza por encontrar a Hugo Alejandro Sánchez Tello

Este 13 de septiembre, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, rezó por el joven Hugo Alejandro Hernández Tello, a quien se sigue buscando.

Víctor Sánchez Espinoza encabezó la misa dominical y se refirió al joven estudiante de la BUAP como desaparecido.

Traslada búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello al río Alseseca

La búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello se trasladó a la zona del río Alseseca luego de trabajos de búsqueda en las cañadas de Valsequillo los días anteriores.

En las cañadas de Valsequillo fue visto el joven por última vez, de acuerdo con información obtenida por la Fiscalía de Puebla mediante videos de cámaras de seguridad.

Idamis Pastor, fiscal de Puebla, confirmó en días pasados que en esa zona encontraron pertenencias del joven.