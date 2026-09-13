El programa Doble Hoy No Circula sigue este domingo 13 de septiembre de 2026 debido a la Contingencia Ambiental Atmosférica declarada por las autoridades capitalinas y del Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) señaló que para este domingo 13 de septiembre, desde las 05:00 a las 22:00 horas, se mantiene activa la Fase 1.

Por lo que hay varios hologramas afectados tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México:

Holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma de verificación 2

Doble Hoy No Circula domingo 13 de septiembre (Especial)

Otras restricciones para el Doble Hoy No Circula del domingo 13 de septiembre

Las otras restricciones para este Doble Hoy No Circula de hoy domingo 13 de septiembre, son también para:

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Recomendaciones por el Doble Hoy No Circula de este domingo 13 de septiembre?

En tanto, las recomendaciones que da la Came por el programa del Doble Hoy No Circula de este domingo 13 de septiembre, son: