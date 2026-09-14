Ulises y Gerardo, conocidos como Tony Pecas y Tamborín, recuperaron su libertad el 10 de septiembre de 2026, después de permanecer casi 7 años en prisión.

Ambos enfrentaban un proceso relacionado con el presunto intento de secuestro de una menor ocurrido en 2019, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El caso cobró relevancia nuevamente luego de que Penitencia MX difundiera testimonios y documentos que cuestionaban elementos utilizados para sostener la acusación contra ambos.

¿Qué se sabe del caso de Tony Pecas y Tamborín?

Antes de su detención, Ulises y Gerardo trabajaban como animadores de fiestas infantiles y otros eventos, actividad que realizaban en distintos puntos.

El día de los hechos habían sido contratados para una presentación en Nezahualcóyotl y salieron momentáneamente para conseguir unos calcetines antes de comenzar.

Continúa el caso de Tamborín y Tony Pecas (Especial)

Durante ese trayecto, los payasos advirtieron que 2 personas a bordo de una motocicleta aparentemente los seguían, por lo que buscaron ayuda ante un posible asalto.

Posteriormente, los motociclistas los señalaron por un supuesto intento de llevarse a una menor, situación que derivó en su detención y proceso penal.

Desde mayo de 2024, Penitencia MX, proyecto encabezado por Saskia Niño de Rivera, difundió testimonios, documentos y señalamientos sobre distintos elementos del expediente.

Entre los aspectos cuestionados estuvieron la motocicleta presuntamente utilizada durante los hechos y el testimonio de una persona que afirmó reconocerlos.

Ese reconocimiento habría ocurrido desde una distancia aproximada de 250 metros y alrededor de las 20:00 horas, elementos que fueron revisados durante la difusión del caso.

También se señaló que inicialmente fue detenido un tercer hombre vestido de payaso, quien posteriormente recuperó su libertad, mientras el proceso de Ulises y Gerardo continuó.