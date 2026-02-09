Claudia Sheinbaum anunció que el Estado mexicano recuperará más de 200 concesiones mineras no operativas.

“Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La medida enunciada por la presidenta el 9 de febrero de 2026 ocurre en medio de la crisis global de minerales críticos y tierras raras, descartando que se entreguen recursos a Estados Unidos.

La presidenta de México señaló que estas concesiones serán devueltas de manera voluntaria porque no estaban en operación.

“No estaban en producción, entonces si no están en producción, mejor que se regresen. Ellos mismos voluntariamente las devuelven, no hay ningún acto de la autoridad si no que de manera voluntaria se regresan” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó que esta situación abre un nuevo capítulo en la gestión pública de los recursos naturales, en medio de la crisis de minerales críticos.

Con este proceso se busca ordenar el sector minero, evitar la retención especulativa de terrenos y fortalecer la capacidad del Estado para decidir el destino de los recursos.

Claudia Sheinbaum señaló que la definición de minerales críticos varía entre países, pero coincidió en que la demanda global por tierras raras y otros insumos estratégicos está en aumento.

Los minerales críticos dependen de la disponibilidad y de las necesidades productivas de cada país.

En ese sentido, la presidenta de México explicó que minerales como la plata y el oro son considerados críticos por su importancia en la producción de electrónicos y otras industrias como la automotriz, esta condición ha elevado su valor estratégico a nivel global.

Y es que se tiene claro que la comercialización y producción de estos minerales son de importancia para que México no se quede rezagado en la industria tecnológica.

“Hoy la plata y el oro son considerados minerales críticos porque no están disponibles en todos los lugares y son esenciales para la producción sobre todo de electrónicos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum descarta entrega de minerales críticos por plan de acción con Estados Unidos

La presidenta de México destacó que aún “no hay nada firmado” y que las conversaciones con Estados Unidos apenas comenzarán.

“Entonces, es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum negó que se realizarán cambios legislativos con el plan de acción en conjunto con Estados Unidos sobre minerales críticos.

Afirmó que con este plan no se afectará la soberanía de México en su producción minera y tampoco se entregarán los recursos naturales.

“No vamos a cambiar la legislación y no vamos a iniciar un proceso de apertura de minas; de hecho, es lo contrario” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, la presidenta de México aseguró que cada país realizará su propia exploración en su territorio, bajo sus propias leyes.

“El plan habla de soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y México en el suyo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su conversación, Claudia Sheinbaum descartó abrir nuevas minas y enfocar en el extractivismo el futuro de la economía de México.

“Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan, eso lo tenemos clarísimo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo del plan en conjunto con Estados Unidos es por un comercio justo de estos recursos a nivel mundial.

Sustentado en tratados internacionales existentes y en el respeto a la soberanía de cada nación.

“En realidad lo que debería de haber pues es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien informará más detalles al respecto.

De acuerdo con el secretario de Economía, el plan prevé que durante los próximos 60 días los participantes discutirán la viabilidad de herramientas como un suelo de precios ajustados en frontera para importaciones de estos minerales.