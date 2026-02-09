Marcelo Ebrard explica de qué se trata el diálogo con Estados Unidos para asegurar minerales críticos y deja en claro que no será el único país con el que se tendrá un acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer el plan de acción con Estados Unidos, el cual se realizará en el marco de la soberanía del país y con respeto a la Constitución.

Marcelo Ebrard aclara cuál es el plan con Estados Unidos para asegurar minerales críticos

A través de un video en X, Marcelo Ebrard reveló que se firmó un plan de acción con Estados Unidos para asegurar los minerales críticos.

Marcelo Ebrard destacó que en 60 días habrá consultas mutuas para presentar una alternativa respecto a los minerales críticos con los que se busca ordenar el sector minero.

“Ayer firmamos un plan de acción con EU, tiene que ver con consultas mutuas, ese plan de acción es en 60 días presentar entre ambos diferente alternativa respecto a minerales críticos” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El objetivo del plan es asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores clave de la industria.

Puntualizó que con Estados Unidos se va a intercambiar información, siempre respetando la soberanía de México.

“Son consultas, vamos a intercambiar información, vamos a dialogar, siempre con respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución, cuidando la soberanía de México en todo lo que hagamos” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard puntualizó que Estados Unidos no será el único país con los que México iniciará un diálogo respecto a los minerales críticos.

“Tendremos un diálogo muy similar con otros países del mundo en estos próximos 60 días” Marcelo Ebrard

Entre los países con los que México iniciará un diálogo se encuentra:

Canadá

Japón

La Unión Europea

“Viene una delegación muy importante de Canadá, vamos a hablar con ellos, es un socio muy relevante de México, Japón sin duda, Unión Europea, y otras naciones” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿Qué son los minerales críticos? Marcelo Ebrard explica la importancia que tiene para México

Marcelo Ebrard destacó que los minerales críticos son aquellos con los que un país no posee en cantidades suficientes y que necesita importar, pero cuenta con un problema de suministro.

“Los minerales críticos son aquellos minerales con los que no cuenta un país, que necesite importar de otro país o que los importa, pero desde donde los está importando hay algún problema” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard puntualizó que los minerales críticos son diferentes en cada país.

“Entonces varía mucho la lista, nosotros tenemos unos minerales críticos muy distintos a los de Estados Unidos o Unión Europea o Canadá o Japón u otros países del mundo” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Sin embargo, subrayó la importancia de la participación de México en el ordenamiento global de los minerales críticos.

“La instrucción que tengo es que México en este nuevo ordenamiento, va a haber un acuerdo multilateral de minerales críticos, pues que estemos participando, porque como decía el primer ministro de Canadá: si no estás en la mesa participando, estás en el menú, y nosotros estamos participando” Marcelo Ebrard, secretario de Economía