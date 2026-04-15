El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora, se reunieron.

Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y los avances en un plan estratégico para el manejo de minerales críticos entre México y Estados Unidos.

Scott Bessent y Édgar Amador Zamora abordan el plan sobre minerales críticos entre México y Estados Unidos

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, informó en X que se reunió con Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público en México.

En este encuentro se abordó el plan sobre minerales críticos entre México y Estados Unidos.

Amador y Bessent abordan minerales críticos en reunión México y Estados Unidos (@SecScottBessent / X )

Scott Bessent no compartió más detalles sobre los temas en específico que se abordaron respecto a minerales críticos.

Cabe recordar que fue en 2026 que México y Estados Unidos formalizaron un plan de acción bilateral para asegurar el suministro de minerales críticos, reduciendo la dependencia a otros países.

México destaca como productor clave de plata, cobre, grafito, zinc, fluorita y litio, suministrando elementos esenciales para la seguridad nacional estadounidense.

Con los minerales críticos, México busca posicionarse como socio estratégico de Estados Unidos.

Bessent compartió una foto de su encuentro con Zamora, el cual se celebró en Estados Unidos.

Los temas que abordaron Édgar Amador y Scott Bessent en reunión

La reunión entre Édgar Amador y Scott Bessent tuvo la finalidad de abordar la “cooperación económica” entre Estados Unidos y México.

“Me reuní con el secretario de Hacienda de México @Edgar_Amador_Z para discutir la cooperación económica en curso entre Estados Unidos y México” Scott Bessent

Asimismo, destacaron la urgencia de colaborar estrechamente para desarticular las redes de finanzas ilícitas y combatir el narcotráfico en la región.

También se reveló que en la reunión se discutieron las perspectivas para la próxima revisión del tratado comercial T-MEC.

Aunque el diálogo fue fundamental para la agenda binacional, el gobierno mexicano mantuvo una postura de discreción informativa inicial sobre el evento.