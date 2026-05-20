El diputado federal, Sergio Mayer, dio a conocer su renuncia a las filas de Morena tras la polémica que se generó por haber solicitado licencia para participar en un reality show.

A través de una carta dirigida al Comité Ejecutivo de Morena, Sergio Mayer manifestó que su renuncia es de carácter irrevocable, y solicitó fuera dado del baja del padrón institucional.

Sergio Mayer renuncia a Morena por “motivos personales”

La noche del martes 19 de mayo, trascendió que el diputado federal Sergio Mayer presentó oficialmente su renuncia irrevocable a Morena mediante una carta dirigida al Comité del partido.

El diputado manifestó que su renuncia se da con efecto inmediato, por lo que se separa de toda acción que siga la agenda de Morena en el Congreso.

Rumores sugieren que la salida del también actor ocurre luego de que al interior de Morena se generara molestia por la licencia que solicitó meses atrás para separarse de sus funciones legislativas y participar en La Casa de los Famosos.

Pese a esto, Sergio Mayer manifestó en el escrito que su renuncia se da “por motivos de carácter personal”, sin referir posibles diferencias con otros integrantes de Morena.

Sergio Mayer renuncia a Morena tras polémica por licencia (Especial)

Y es que cabe recordar que recientemente otros diputados de hasta entonces su mismo partido, presentaron una iniciativa denominada “Ley Mayer”.

Se trata de una propuesta mediante la que pretenden modificar los motivos por los cuáles un legislador puede solicitar licencia.

Puntualmente, la nueva normativa busca restringir los permisos de licencia a únicamente situaciones de fuerza mayor o interés colectivo.