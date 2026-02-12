Ante la crisis de minerales críticos, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que cada país tiene su clasificación, pero ¿cuáles son para México?

Flor de María Harp Iturribarría, directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM) de la Secretaría de Economía (SE) mencionó en la mañanera del pueblo del 12 de febrero de 2026 qué son los minerales críticos, cuáles tiene México y por qué son tan importantes para la producción del país.

¿Qué son los minerales críticos? Por esto son de importancia para México

Flor de María Harp Iturribarría detalló que los minerales críticos, según su definición universal, son de gran importancia para la economía de un país porque con esos hay desarrollo tecnológico, electrificación y otras cadenas de valor.

Sin embargo, apuntó que son llamados críticos porque puede existir escasez y por ende la cadena de suministro no se puede llevar a cabo.

Por otra parte, explicó que un mineral se denomina como crítico cuando un país “lo tiene de forma natural” obteniéndolo de manera económica, convirtiéndose en crítico para los países que no lo tienen porque tendrían que importarlo para usarlo.

¿Cuáles son los minerales críticos que México tiene?

Estos son los minerales críticos que hay en México:

Cobre

Plomo

Zinc

Plata

Oro

Barita

Fluorita

Grafito

Magnesio

Manganesio

Flor de María Harp Iturribarría también sostuvo que los minerales críticos pueden variar de un país a otro por las regiones y características que se tienen en las tierras donde están localizados.

¿Qué minerales críticos son los que México no tiene?

Dentro de los minerales críticos, México no tiene estos por lo que debe recurrir a la importación: