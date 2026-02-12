Tras la determinación de Claudia Sheinbaum de recuperar concesiones mineras, la Secretaría de Economía (SE) compartió que son casi 250 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas las que volvieron al gobierno de México.

Fernando Aboitiz, titular de Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, compartió que estas concesiones mineras fueron retiradas por no cumplir con lo marcado por la ley para su posesión.

México recupera casi 250 mil hectáreas de concesiones mineras

En la mañanera del pueblo del 12 de febrero de 2026, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE) junto con Aboitiz, informaron el trabajo realizado en recuperación de concesiones mineras en el país.

Aboitiz informó que en total son 889 mil 512 hectáreas con mil 126 concesiones mineras las que se han recuperado. Sin embargo, dentro de estas han sido 249 mil 108 hectáreas que se encontraban en Áreas Naturales Protegidas.

Asimismo, explicó que los motivos por los que las concesiones mineras fueron retiradas se debe a la falta de pago de derechos que estipula la ley y porque están bajo su posesión, pero no hay realización de “trabajos de exploración” en el área.

Por otra parte, el funcionario compartió que han existido acuerdos para la entrega de concesiones mineras de forma voluntaria, aunque no especificó el número exacto dentro de las mil 126.

“Ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente en un acuerdo de partes se devuelvan concesiones, es un número menor de estas en total, pero también ha habido disposición”. Fernando Aboitiz, titular de Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE.

La recuperación de casi 250 mil hectáreas de Áreas Protegidas Naturales por las concesiones mineras han estado localizadas en estos estados:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Jalisco

Han sido en Sonora, Durango y Coahuila los estados en donde se ha recuperado la mayor cantidad de concesiones minerales.