El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, le respondió a la presidenta Sheinbaum tras la polémica que se generó por la presencia de logos de la policía de Nueva York en patrullas locales.

Claudia Sheinbaum señaló que esta práctica reflejaba una supuesta visión del pasado que privilegia lo extranjero sobre las estrategias de seguridad locales.

Alcalde de Chihuahua señala colaboración con Nueva York tras cuestionamientos de Sheinbaum

A través de un comunicado, Marco Bonilla defendió el uso de insignias del Departamento de Policía de Nueva York, al señalar que esto se debe a un acuerdo de capacitación y colaboración internacional.

Puntualmente, se trata de un acuerdo de colaboración firmado desde 2024, con la intención de que la policía de Nueva York capacitara a la policía de Chihuahua.

Sheinbaum reacciona a patrullas de Chihuahua con logos de la policía de Nueva York en la mañanera (@Supercars Veracruz / Facebook )

Marco Bonilla hizo referencia a esta situación al señalar que el propio logo que causó la polémica y que se luce en algunas patrullas de Chihuahua cuentan con la leyenda “Corporaciones hermanas”.

En este sentido, detalló que esta colaboración cuenta con el aval y la supervisión directa de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues fue impulsado por el cónsul de México en Nueva York.

El propósito fundamental es consolidar una fuerza policial de vanguardia mediante el aprendizaje de tácticas operativas que han demostrado éxito internacionalmente.

En su respuesta, Marco Bonilla recordó que la vinculación con agencias externas es una herramienta histórica empleada por diversos gobiernos para fortalecer la investigación criminal.

Destacó que, en el pasado, figuras como Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también buscaron asesoría en Nueva York para implementar sistemas de seguridad en la capital del país.

Esto durante su tiempo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal (DF), cuando AMLO contrató al exalcalde de Nueva York, Rodolfo Giuliani, a quien pagó 4 millones de pesos para implementar una metodología de seguridad en ese entonces.