La industria tecnológica enfrenta la llamada “RAMpocalipsis”, una crisis global marcada por la escasez de chips de memoria DRAM y NAND.

El aumento de la demanda por la inteligencia artificial generativa y la limitada capacidad de producción de fabricantes como Samsung y Micron han disparado precios y afectado a consumidores y empresas en todo el mundo.

¿Qué es RAMpocalipsis? La crisis global de memoria RAM

La crisis global de memoria RAM o RAMpocalipsis se refiere a un periodo en el que hay restricciones para el suministro y un aumento acelerado de precios en el mercado de memoria de semiconductores.

Dicha afectación, principalmente, se da en las memorias:

DRAM

NAND

Como sabemos, la memora RAM es fundamental para que operen los dispositivos como una PC, celular o consola de videojuegos, ya que almacena datos durante el uso de aplicaciones.

Según los especialistas, la escasez de los chips de memoria RAM es un problema que ha ido agravándose desde 2025.

Memoria RAM (Unsplash)

El cual podría prolongarse durante todo 2026, incluso llegar al 2027, de acuerdo con algunas proyecciones.

A la crisis global de la memora RAM, también se le ha llamado “RAMpocalipsis” por el escenario que plantea al mundo de la tecnología.

Como consecuencia de la crisis global de memoria RAM, los costes de producción aumentarán y las empresas tendrán que tomar decisiones importantes.

Tal es el caso de NVIDIA que decidió frenar el lanzamiento de su nueva generación de tarjetas gráficas en 2026.

Memoria RAM (Unsplash)

¿Cuáles son las causas de la crisis global de memoria RAM?

La principal causa que ha generado la crisis global de memoria RAM es la IA generativa.

Los servicios de modelos como ChatGPT o Gemini aumentaron de forma casi irracional la demanda de productos de memoria como la memoria de alto ancho de banda HBM.

La cual se usa en los llamados aceleradores de IA y GPU de los centros de datos que existen para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

A ello, debemos sumar que Samsung, SK Hynix y Micron, líderes del mercado de la memoria DRAM, no tienen la capacidad productiva para enfrentar el escenario tecnológico contemporáneo.

La creación de nuevas fábricas de chips de memoria no es la solución porque como advierten los expertos, estas tarda en construirse varios años y tienen un costo muy alto.

Con la crisis de global de la memoria RAM, además de la empresas, el consumidor se ve muy afectado.

Principalmente, porque experimenta aumento de precio en los dispositivos que consume y recibe productos con menos RAM para mantener precios en el mercado.