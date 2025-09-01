Con una polémica declaración, el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó los empujones de Alito Moreno a Noroña que ocurrieron al cierre de la sesión del 27 de agosto.

Fue al salir del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que el mandatario estatal se refirió a la pelea entre el dirigente nacional del PRI y el senador de Morena.

Abordado por medios de comunicación a las afueras de Palacio Nacional, Manolo Jiménez lanzó una polémica declaración sobre los empujones de Alito Moreno a Noroña y te contamos los detalles.

Empujones de Alito Moreno a Noroña (Andrea Chávez vía X)

Con esta polémica declaración, Manolo Jiménez justificó los empujones de Alito Moreno a Noroña

El incidente de los empujones de Alito Moreno a Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 27 de agosto, sigue dando de mucho de qué hablar.

Lo anterior debido a que ahora el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, lanzó una polémica declaración sobre lo ocurrido, ya que defendió a su compañero priísta.

Así lo hizo Manolo Jiménez la tarde del 1 de septiembre afuera de Palacio Nacional, al aseverar que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se merecía los jaloneos y empujones que recibió.

Al explicar su postura, el mandatario del PRI afirmó que el mismo Noroña adoptó durante muchas sesiones legislativas una postura violenta de la que dijo, propició un “mal ambiente”.

En ese sentido, Manolo Jiménez dijo que tal vez por esos precedentes, el senador de Morena se merecía la agresión de la que fue víctima por parte de Alito Moreno y Carlos Gutiérrez Mancilla.

“El ex presidente del Senado se la había pasado durante muchas sesiones, también, un poco la violencia y generando mal ambiente (...) se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, entonces yo pienso que a lo mejor el ex presidente del Senado se lo merecía, ¿no?" Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

🔴 “A lo mejor se lo merecía”, dice Manolo Jiménez, gobernador priista de Coahuila, sobre Fernández Noroña y la confrontación con Alito Moreno.pic.twitter.com/gqaMDOk9F4 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 1, 2025

Manolo Jiménez defendió su polémica declaración sobre los empujones de Alito Moreno a Noroña

La polémica declaración que lanzó Manolo Jiménez sobre los empujones de Alito Moreno a Noroña, no pasó desapercibida entre los reporteros que lo entrevistaron a las afueras de Palacio Nacional.

Tras los dichos del gobernador priísta, periodistas le cuestionaron si defender y justificar la agresión del dirigente tricolor al senador de Morena, no se trataba de una postura irresponsable.

Ante ello, Manolo Jiménez insistió en su posicionamiento, debido a que reiteró que en ocasiones previas, Gerardo Fernández Noroña se comportó de forma violenta y poco respetuosa ante sus pares.

En torno al tema, aseveró que en su posición como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Noroña incurrió en actos como limitar el uso de la palabra, ofensas a legisladores y discusiones álgidas.

Aunado a lo anterior, Manolo Jiménez minimizó la pelea ocurrida el 27 de agosto, toda vez que consideró que en el altercado no hubo golpes, sino de “unos empujones” que no escalaron a algo más grave.