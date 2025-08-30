Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña alcanzaron la fama a nivel mundial luego de protagonizar su vergonzoso pleito en el Senado.

Y es que la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña no pasó desapercibida para medios de todas partes de mundo.

El 27 de agosto los legisladores Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña sostuvieron una pelea a golpes y empujones en la tribuna del Senado, en la cual hasta el colaborador Emiliano González resultó herido.

En tanto, diputados como Carlos Gutiérrez Mancilla respaldaron las acciones de Alito Moreno contra Fernández Noroña, pues se pronunciaron a favor dirigente del PRI.

Alito y Noroña se hicieron famosos a nivel mundial por su vergonzoso pleito

