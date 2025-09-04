Tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum se burló del “ridiculazo” que fue a hacer a dicho país el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, para denunciar a su gobierno.

Ayer 3 de septiembre, Alejandro Moreno difundió un video en redes sociales desde Washington D.C., donde volvió a señalar sin pruebas de por medio, que no permitirá que el gobierno de Claudia Sheinbaum instaure una “narcodictadura terrorista”.

En respuesta, hoy 4 de septiembre, en su conferencia mañanera, la presidenta de México explicó que Alito solo fue a hacer el “ridículo”, ya que ayer en conferencia de prensa, Marco Rubio felicitó al Gobierno de México por su combate contra el crimen organizado:

“No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos” Marco Rubio

Hoy 4 de septiembre, luego de su reunión con Marco Rubio, Claudia Sheinbaum se burló de Alito Moreno por su denuncia en Estados Unidos; “fíjense nada más, está haciendo el ridículo”, expresó la presidenta en Palacio Nacional.

“La verdad. O sea, allá diciendo que 'Es que el Gobierno de México está vinculado con los narcos' y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación”. Claudia Sheinbaum

“Toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta… bla, bla, bla", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera; “¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, un entendimiento... Estaban así 'Ay que le vaya re mal a la presidenta, por favor'“, agregó agitando las manos como una seña irónica de rezo.

“Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira”, puntualizó e insistió en que Alito solo fue a hacer el “ridículo” a Estados Unidos.

“Ayer se les cayó el teatrito, porque de verdad, ¿no les parece ridículo? Ridiculazo...“. Claudia Sheinbaum

Tras la reunión de Marco Rubio y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los Gobiernos de México y Estados Unidos publicaron un comunicado conjunto en el que se destacó el respeto a la soberanía de ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público este mensaje en el que México y Estados Unidos “reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”. Comunicado conjunto

En este sentido, es “a través de acciones específicas e inmediatas”, que se “fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”.

“Por ello, los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”. Comunicado conjunto

“Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides. Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras” concluyó el mensaje.