El pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno continúa pero ahora abarcó a Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal, ya que sus compañeros de Morena no frenaron al “reventador” del PRI.

La tarde de este lunes 1 de septiembre, tuvo lugar el inicio del periodo ordinario en Congreso General, en donde Alito Moreno arremetió en contra de Morena y de Gerardo Fernández Noroña tras su pleito en la Cámara de Senadores.

Aunado a la provocación de Alito Moreno, legisladores del PRI reventaron la sesión en la Cámara de Diputados, presidida todavía por Sergio Gutiérrez Luna, lo que derivó en las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña arremete contra Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal por no frenar al PRI ni a Alito Moreno

Mediante su cuenta de X tras la sesión de hoy lunes 1 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña acusó que Sergio Gutiérrez Luna cedió ante la “actitud porril” de Alito Moreno y el PRI, en donde igualmente se le negó la palabra.

Todo esto en medio de la irrupción del PRI con megáfonos y pancartas a la sesión de la Cámara de Diputados, la cual lograron detener por algunos minutos vociferando acusaciones contra Morena.

Derivado dé, Gerardo Fernández Noroña señaló la conducción imparcial de Sergio Gutiérrez Luna, quien permitió la provocación del PRI y ofensas de Alito Moreno, quien también hizo una gran cantidad de alusiones personales.

Igualmente, en uno de sus mensajes, Gerardo Fernández Noroña cuestionó no sólo a Sergio Gutiérrez Luna, también Ricardo Monreal quien permitió que Alito Moreno fuera orador y después de la irrupción del PRI se le dio la palabra.

Noroña estalla contra Sergio Gutiérrez Luna y Alito Moreno tiene toda la culpa (Captura de pantalla)

Por lo mismo, Gerardo Fernández Noroña señaló que Sergio Gutiérrez Luna premió a los “reventadores”, además de que se permitió el uso de la Tribuna a oradores que sabían perfectamente que no se les podría responder por reglamento.

Sergio Gutiérrez Luna responde a Gerardo Fernández Noroña por permitir “actitud porril” del PRI

La interrupción del PRI en la sesión del Congreso General para dar inicio de sesiones fue señalada por Sergio Gutiérrez Luna como “una situación atípica” ante cuestionamientos de Gerardo Fernández Noroña sobre el grupo y Alito Moreno.

Y es que Gerardo Fernández Noroña cuestionó también a Sergio Gutiérrez Luna en qué parte del reglamento interno se permite que en sesión del Congreso General se dé la palabra a los coordinadores pero no a un legislador.

En este tenor y durante la irrupción del PRI, Sergio Gutiérrez Luna dio la palabra a varios coordinadores, uno de ellos fue Ricardo Monreal, quien tras intervenir, pidió la palabra a Sergio Gutiérrez Luna.

Gerardo Fernández Noroña lamenta debilidad de sus compañeros de Morena ante el PRI (Captura de pantalla)

Tras permitirlo, Ricardo Monreal hizo un llamado a todos los legisladores, pero se dirigió en especial a Alito Moreno, a quien solicitó respeto bajo la afirmación de que sus compañeros de Morena harían lo mismo.

Por ello, Sergio Gutiérrez Luna señaló a Gerardo Fernández Noroña que en el reglamento no se prevé una situación atípica como la interrupción del PRI, por lo que la Presidencia del Congreso decidió escuchar a los coordinadores.

Esto para que la sesión del Congreso General pudiera continuar y se escuchara a todos los grupos parlamentarios, aunque Gerardo Fernández Noroña no se quedó con la respuesta de Sergio Gutiérrez Luna.

Por lo que Gerardo Fernández Noroña aseguró que el PRI los amagó, tanto a Sergio Gutiérrez Luna como a Ricardo Monreal, por lo que tanto el grupo parlamentario y Alito Moreno volverán a reventar la sesión cuando así prefieran.

Gerardo Fernández Noroña arremete contra Sergio Gutiérrez Luna; Alito Moreno tiene la culpa (Captura de pantalla)

PRI reventó la sesión del Congreso General: así fue la actitud porril que denunció Gerardo Fernández Noroña

Fue durante la intervención de la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre que el PRI, encabezado por Alito Moreno, reventó la sesión del Congreso General que da inicio al periodo ordinario, como explicó Gerardo Fernández Noroña.

En dicha irrupción con sirenas y megáfonos, Sergio Gutiérrez Luna llamó al orden sin éxito, razón por la que los coordinadores se acercaron para intentar continuar con la sesión, como pidió a la oradora.

Además de Ricardo Monreal y su llamado a Alito Moreno, Rubén Moreira coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, también obtuvo la palabra de parte de Sergio Gutiérrez Luna y señaló que la intervención fue por interrumpir a Alito Moreno.

Tras esto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, reclamó que mientras en México hay diversos asuntos de importancia, en el Congreso se están peleando por quién interrumpe o a quién se le da la palabra.