La Fiscalía General de la República (FGR) hará una recreación de la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y Alejando ‘Alito’ Moreno.

Según el senador Gerardo Fernández Noroña, este viernes 5 de septiembre, personal de la FGR recreará el enfrentamiento desde la antigua sede de la Cámara de Senadores, donde ocurrieron los hechos.

En una transmisión en vivo desde YouTube, el senador detalló que fue citado por la FGR en la vieja casona de Xicoténcatl para continuar con la investigación de la pelea con Alito Moreno.

Alito Moreno: Gerardo Fernández Noroña no acudirá a informe de Julio Menchaca por investigación de FGR

Gerardo Fernández Noroña explicó que por el citatorio de la FGR a raíz de la investigación de la pelea contra Alito Moreno, no podrá asistir al tercer informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Fernández Noroña indicó que si bien podía mover la cita con la FGR, prefirió no hacerlo porque dijo que el avance de las investigaciones del caso es para él es “muy importante”.

Además, el legislador señaló que fue él quien presentó la denuncia contra Alito Moreno ante la Fiscalía y, por ende, debe atenderla para evitar que se vaya retrasando.

Noroña acusó a Alejandro Moreno de amenazas de muerte.

“Mi pretensión era irme hoy en la noche para mañana salir muy temprano a Pachuca, pero dado la cita de la Fiscalía, que podía moverla a otro día, pero no quiero que eso se vaya retrasando. Está presentada la denuncia, pues hay que atenderla (…) Para mí que ese asunto avance es muy importante Gerardo Fernández Noroña

¿Cómo fue la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno?

El pasado 27 de agosto de 2025, al término de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se registró una pelea a golpes entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno.

Todo comenzó cuando Alito Moreno subió a la tribuna para reclamar a Noroña el no haberle dado la oportunidad de hablar a la bancada del PRI.

Después de entonar el himno nacional, la discusión subió de tono cuando Alito Moreno tocó con el dedo a Noroña; en respuesta, el morenista le quitó la mano y el priista lo empujó.

Durante el altercado se escucharon expresiones de Alito Moreno como “¡Te voy a partir la madre y te voy a matar!”, mientras Noroña contestaba: “¡No me toques!”.

Inmediatamente, al conflicto se sumaron más legisladores; en tanto, Noroña retrocedía intentando esquivar los golpes de Moreno.

En medio del enfrentamiento, Alito Moreno también agredió a Emiliano González, colaborador de Noroña.