Austria Sánchez, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, solicitó formalmente la destitución de la jueza Amarande Riojas Orozco, quien el 31 de marzo de 2026 liberó bajo prisión domiciliaria a Mario Alberto Sabag Corona, acusado del feminicidio de su madre.

“Lo que estamos buscando es sus suspensión e inhabilitación en lo que se soluciona este problema” Austria Sánchez, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

La petición contra la juez que liberó al feminicida se presentó durante una protesta el 9 de abril frente al Tribunal de Disciplina Judicial.

En paralelo, un grupo de encapuchados defendió a la jueza, lo que generó tensión y obligó a Austria Sánchez a resguardarse, acusando incluso la presencia de “golpeadores”.

Solicitan destitución de jueza Amarande Riojas Orozco por liberar a feminicida

El 31 de marzo de 2026, la jueza Amarande Riojas Orozco ordenó la liberación de Mario Alberto Sabag Corona, sujeto acusado del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

En la resolución se estableció que no existía riesgo de fuga ni de obstaculización del juicio por parte del feminicida, por lo que le impuso la medida de prisión domiciliaria; por dicha decisión, ahora se pide la destitución de la jueza.

Al respecto, Austria Sánchez, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, declaró durante una protesta a las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial que se presentó una solicitud formal de destitución.

#ÚltimaHora Austria Sánchez Ronquillo y su defensa presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa una solicitud formal de destitución contra la jueza Amarande Riojas Orozco.



Debido a que la jueza concedió un amparo al feminicida de Maciel Alejandrina, dejando sin… pic.twitter.com/eismThVZd8 — Laura Brugés (@LauraBruges) April 9, 2026

Sobre la acción, indicó que se presentó con el fin de que se aplique una suspensión en contra de la jueza en tanto se desahoga el proceso judicial en contra del feminicida de su madre.

Además, la hija de la víctima dijo que se contempla interponer una denuncia contra Amarande Riojas Orozco por posibles irregularidades en su proceder durante el desarrollo del caso.

Encapuchados defendieron a jueza durante protesta en Tribunal de Disciplina Judicial

Cabe destacar que en la protesta del 9 de abril en el Tribunal de Disciplina Judicial, un grupo de encapuchados realizaron una manifestación paralela en la que defendieron a la jueza Amarande Riojas Orozco.

De acuerdo con reportes, los embozados lanzaron consignas en defensa a la jueza e intentaron dispersar al grupo de personas que se sumó a la protesta convocada por Austria Sánchez.

Ante lo ocurrido, la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo tuvo que resguardarse en una camioneta, pues acusó a la propia jueza de mandar a “golpeadores” para desarticular su protesta.