La gobernadora de Chihuahua Maru Campos comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX) y no en Ciudad Juárez como indicaba su citación.

De acuerdo con el equipo de Maru Campos, la gobernadora arribará a las instalaciones de la FGR en la capital del país a las 9:45 horas, donde dará una conferencia de prensa previa ingresar.

Cabe señalar que la gobernadora acude acompañada de su abogado, Roberto Gil Zuarth, así como de militantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes buscan mostrarle apoyo.

Jorge Triana, vocero del PAN, recordó que Maru Campos tiene la potestad de decidir a qué oficina acudir a la cita de la Fiscalía, por lo que determinó hacerlo en la CDMX y no en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Maru Campos dará conferencia previo a comparecencia ante FGR

Maru Campos ofrecerá una conferencia de prensa previo a su comparecencia ante la FGR a la que fue citada este miércoles 27 de mayo.

De acuerdo con el vocero del PAN, la gobernadora de Chihuahua decidió, como es su potestad, acudir a la citación pero en la sede ubicada en la CDMX en lugar de en Ciudad Juárez.

“Ella tiene la potestad de decidir a qué oficina va a acudir y está tomando esta decisión” Jorge Triana

En entrevista para Azucena Uresti, Jorge Triana aseguró que desde el PAN consideran que la cita en Ciudad Juárez, municipio gobernado por la oposición, fue tramposa y “seguramente había una fiesta preparada para ella”.

Maru Campos fue citada a las 10:00 horas en la sede de Ciudad Juárez; a las 9:45 horas estará en conferencia el la sede ubicada en la calle Doctor Lucio número 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Si bien se espera que la comparecencia esté relacionada con el caso de agentes de la CIA en Chihuahua y su participación activa en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio.