Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue víctima de feminicidio en 2019 en la Ciudad de México (CDMX), su caso sigue sin justicia después de que a su feminicida le concedieran prisión domiciliaria 7 años después.

En marzo de 2019, Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue drogada y violentada por su entonces pareja sentimental Mario Alberto Sabag, quién la trasladó a un hospital sin embargo tras más de un mes y medio de luchar por su vida, la mujer murió.

Tras la polémica generada por la decisión de la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado 15 de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México al darle al feminicida de Sánchez Ronquillo restricción domiciliaria, te contamos quién es la víctima con datos como:

¿Quién fue?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposo?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién fue Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo era una madre de familia, quién fue víctima de feminicidio por su pareja sentimental, Mario Alberto Sabag en Polanco en la Ciudad de México en marzo de 2019.

Tras su feminicidio sus familiares han exigido justicia en torno al caso, así como su hija Austria, quién ha denunciado la impunidad en este caso.

¿Cuántos años tenía Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Se desconoce la edad exacta en la que Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, víctima de feminicidio murió.

¿Cuál era su signo zodiacal de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Los datos personales de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo como su fecha de nacimiento no son públicos debido a la circunstancia en que murió, por lo que no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Tenía esposo Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

La última pareja sentimental de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue Mario Alberto Sabag, quién la habría asesinado en el año de 2019.

¿Tenía hijos Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo tenía dos hijos, Austria, su hija mayor quién exigen justicia por su feminicidio y otro hijo menor de edad.

¿Qué estudió Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Se desconoce el máximo grado de estudios de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, víctima de feminicidio en CDMX.

¿En qué trabajó Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo?

Tampoco se conoce con certeza la profesión de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, o en qué trabajó antes de ser asesinada.















