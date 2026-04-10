La jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado 15 de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), fue criticada tras una resolución judicial relacionada con el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

La polémica surgió luego de que familiares de la víctima denunciaron que el presunto feminicida, Mario Sabag, recibió el beneficio de prisión domiciliaria, lo que generó protestas y bloqueos en la capital en Insurgentes Sur el 9 de abril de 2026, para exigir la renuncia de la jueza Amarande Riojas Orozco.

El caso se remonta al 18 de marzo de 2019, cuando Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue agredida presuntamente por su entonces pareja sentimental. Tras el ataque, la víctima quedó inconsciente y, aunque recibió atención médica, posteriormente falleció.

Jueza señala a otro juez por la resolución en el caso; niega que el presunto feminicida esté en libertad

A través de redes sociales, la jueza Amarande Riojas Orozco negó haber ordenado la liberación del presunto feminicida y aseguró que la decisión sobre la medida cautelar fue tomada por otro juez.

De acuerdo con su explicación, el beneficio fue concedido por Armando Anzaldo Izquierdo, juez de control del fuero común.

La jueza explicó que, en su calidad de jueza de amparo, únicamente decretó el cese de la prisión preventiva, debido a que la Constitución establece límites cuando una persona permanece demasiado tiempo sin sentencia.

Según detalló, Mario Sabag llevaba más de dos años en prisión preventiva sin que se emitiera una sentencia, por lo que se aplicó la medida de restricción domiciliaria.

Amarande Riojas Orozco también aclaró que Mario Sabag no se encuentra en libertad, como se reportó inicialmente en algunos medios.

Precisó que el imputado continúa sujeto a proceso penal, pero bajo la medida de prisión domiciliaria.

Asimismo, señaló que tanto el juez Armando Anzaldo Izquierdo como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tuvieron participación en el proceso, y agregó que el Tribunal de Disciplina Judicial puede revisar su actuación si así se considera necesario.

Jueza pide no desinformar sobre el caso y justicia por Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

En sus publicaciones, la jueza también pidió a los medios de comunicación evitar la desinformación en torno al caso del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales de la Ciudad de México emitir la sentencia definitiva, y pidió evitar la revictimización de la familia.